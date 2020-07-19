Akşam Postası | 19 Temmuz 2020
Akşam Postası'yla bu durgun pazar gününü özetlemeye geldik. İşte gün içerisinde olan bazı önemli gelişmeler.
19 Temmuz 2020, Pazar 17:57 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devamını oku...
- Türkiye İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı. Devamını oku...
- Canan Kaftancıoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: Muharrem Bey herkesin yerine gider.Devamını oku...
- Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı konuştu: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim.Devamını oku...
- Seçim sisteminde önemli adım: 10’ar vekil çıkaran seçim bölgeleri oluşturuluyor.Devamını oku...
- Bakan Selçuk: Online tercih danışmanlığı hizmeti yarın başlıyor.Devamını oku...
- Ankara metrosundaki şarkı söyleme kavgası sosyal medyayı ikiye böldü: Kim haklı?Devamını oku...
- FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu hakkında karar verildi. Baransu, 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devamını oku...
- 6 yaşındaki kızı taciz eden röntgen teknikerinin cezası belli oldu.Devamını oku...
- HDP'li vekilin tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu.Devamını oku...
Dünya
- Linkin Park grubu şikayet edince Trump'ın paylaştığı video kaldırıldı.Devamını oku...
- İran'da elektrik santralinde patlama meydana geldi.Devamını oku...
- Avrupa Birliği liderleri toplandı; para için kavga ettiler.Devamını oku...
- Bilim insanları corona virüs belirtilerini 6 farklı kümeye ayırdı.Devamını oku...
Magazin
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 6 milyon TL'lik villalarını bu yaz başında yeniledi. Dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı. Devamını oku...
- Hande Ataizi ertelediği Bodrum tatiline başladı. Oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülenen oyuncu, kaslı vücuduyla plajı kendisine hayran bıraktı. Devamını oku...
- Kanadalı oyuncu Ryan Gosling (39) ile ABD’li oyuncu Chris Evans (39), yeni bir filmde başrolü paylaşacak. ‘The Gray Man’ isimli film, Bond stili 200 milyon dolarlık bir aksiyon serisinin ilk projesi olacak. Gosling, tetikçiye dönüşen eski bir ajanı, Evans da onun peşindeki iş arkadaşını oynayacak. Devamını oku...
Spor
- TFF 1. Lig'in gol kralı 22 golle yine Marco Paixao oldu. Altay'ın golcüsü geçen sene de 29 golle gol kralı olmuştu. - Devamını oku...
- Fernando Muslera'dan Galatasaray'a imza atışının yıl dönümüne özel paylaşım: '9 yıl önce bugün, hayatımı değiştiren kulübe geldim' - Devamını oku...
- 3 sezondur Medipol Başakşehir'de forma giyen Hollandalı Eljero Elia, bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 33 yaşındaki Elia, 2017 yılında 1.1 milyon euro bedelli Feyenoord'tan transfer edilmişti. - Devamını oku...
- Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'a eski partneri Felipe Melo'dan duygusal bir veda mesajı geldi. - Devamını oku...
- Beşiktaş maçında ilk 11'de oynaması beklenen Muriqi için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich gözlemcileri tribünde olacak. - Devamını oku...
- Frutti Extra Bursaspor'un altyapısında oynayan genç basketbolcu Kadir Buğra Acar, savaştığı kemik tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç sporcu için Bursaspor'dan açıklama geldi. - Devamını oku...
- Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada pazar akşamı sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yeşil mercimek çorbası
- Tavuklu kağıt kebabı
- Pancarlı pilav
- İstiridye tatlısı
Günün videosu: İddialara göre Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak "Ben diyorsam susacaksın" dedi.
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