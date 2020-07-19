Akşam Postası | 19 Temmuz 2020

6 yaşındaki kızı taciz eden röntgen teknikerinin cezası belli oldu.

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: Muharrem Bey herkesin yerine gider.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 6 milyon TL'lik villalarını bu yaz başında yeniledi. Dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı. Devamını oku...

Hande Ataizi ertelediği Bodrum tatiline başladı. Oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülenen oyuncu, kaslı vücuduyla plajı kendisine hayran bıraktı. Devamını oku...