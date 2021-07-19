Akşam Postası | 19 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılacak. Devamını oku...

Milyonlarca çalışan dikkat! Kıdem tazminatında değişiklik... Devamını oku...

İstanbul Bahçelievler'de arife günü sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs vaka sayısı artıyor' açıklaması. Devamını oku...

Hakim olduğunu söyleyen kadından şeytani plan! Savcı kocasını bile kandırmış. Devamını oku...

İtalya'da 5 asırlık Fatih Sultan Mehmet epiği keşfedildi. Devamını oku...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sona ermeden Çin'den kötü bir haber geldi. Çin'in başkenti Pekin'de hayatını kaybeden bir adamda "Monkey B" (BV) virüsüne rastlandı.Devamını oku...

Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımla Zeki Müren’in efsaneleşmiş Ege ziyaretini akıllara getirdi. Devamını oku...

Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile Alaçatı'da görüntülendi. Kendilerini çeken gazetecilere mekan çıkışı ayak üstü sohbet ettiler. Evlilik sorularına böyle yanıt verdiler. Devamını oku...

Demet Akalın, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Akalın, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin, "İlişkiyi ben bitirdim" sözlerinden sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Bu gönderi, "Mohammed Alsaloussi'a gönderme" olarak yorumlandı. Devamını oku...

Dünyanın en gözde modellerinden biri olan ve en parlak dönemini yaşayan Bella Hadid, son dönemde Marc Kalman ile başladığı ilişkisiyle gündemde. 74'üncü Cannes Film Festivali'nin konuğu olarak Fransa'da bulunan Bella Hadid, galalardan arta kalan zamanlarında sevgilisi Marc Kalman ile denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Devamını oku...

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson (36) kariyerinin başında cinsiyetçi erkek yönetmenlere karşı mücadele ettiğini açıkladı. Devamını oku...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'yi elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Elenirse UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için St. Johnstone ile mücadele edecek. - Devamını oku...

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Sivasspor, Dinamo Batumi-BATE Borisov galibiyle; Trabzonspor ise Molde-Servette galibiyle eşleşecek. - Devamını oku...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1. ayını doldurduğu başkanlık sürecinin ilk basın toplantısını yaptı. Elmas, merak edilen konulara açıklık getirdi ve bilgilendirmeler yaptı. - Devamını oku...

Caner Erkin 19 Temmuz (19.07) olarak kabul edilen "Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde bir video paylaştı. 1997 yılında 9 yaşındayken sünnet olan Caner, videoda kendisine sorulan 'hangi takımlısın?' sorusuna 'Fenerliyim' cevabını veriyor. - Devamını oku...

Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti - Devamını oku...