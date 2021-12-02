Akşam Postası | 2 Aralık 2021

Lodos geri dönüyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı... -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj! -Devamını oku...

Bakan Kurum açıkladı: Poşet ücretinde 2022 yılında artış olmayacak -Devamını oku...

'Gaziantep'teki bebek öldü' iddialarıyla ilgili hastaneden açıklama -Devamını oku...

Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı -Devamını oku...

Komşuda ilk vaka görüldü! Dibimize kadar geldi... -Devamını oku...

Genç yıldıza tren istasyonunda cinsel saldırı! Kameraya aldılar... -Devamını oku...

Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ameliyattan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağını belirtti. - Devamını oku

Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Deniz'in ağabeyi ile Aktan'ın kardeşi tanık olarak dinlendi. - Devamını oku

Derya Baykal, 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın babası Ferhan Şensoy'un ölümünü nasıl öğrendi? tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim eski eşinden bahsetti. - Devamını oku

Aşk Mantık İntikam isimli dizide gösterdiği performansla gözleri üzerine çeken Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Uzun süre dizi çekimi için setlerde zaman geçiren Burcu Özberk, yorgunluğunu paylaştığı bir fotoğrafla dile getirdi. - Devamını oku

Kerem Aktürkoğlu 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. - Devamını oku...

WTA Peng Shuai'ye ulaşılamadığı için Çin'deki tüm organizasyonları durdurdu. - Devamını oku...

İsmail Çokçalış adım adım Süper Lig devlerine! Sözleşmesini feshetti. - Devamını oku...

Galatasaray'dan Sacha Boey için resmi açıklama: Dönüyor! - Devamını oku...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ilk kez kadınlar derbisi oynanacak. - Devamını oku...