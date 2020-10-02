Akşam Postası | 2 Ekim 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılışında. -Devamını oku...





81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi. -Devamını oku...

Leyla Aydemir davasında karar verildi. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump ailesine geçmiş olsun mesajı. -Devamını oku...

'FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' diyen kadın hakkında karar verildi. -Devamını oku...

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, görevden uzaklaştırıldı. -Devamını oku...

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. -Devamını oku...

Pınar Gültekin'in ölümünde ikinci tutuklama. -Devamını oku...

İBB'de HES Kodu çalışmaları başlatıldı. -Devamını oku...

Abonelik iptallerinde sevindiren haber geldi. -Devamını oku...

Dünya

Donald Trump ve Melania Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı! -Devamını oku...

Dünyaca ünlü giyim markası H&M mağazalarını kapatıyor. -Devamını oku...

İran'da kısıtlamalar geri geliyor. -Devamını oku...

Magazin

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp etmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Arkun’un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arkun'un sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi. - Devamını oku...

2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor. Oyuncu Öykü Karayel, 1,5 aylık hamile.- Devamını oku...

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia ederek zorlama hapis talebinde bulundu. Ancak mahkeme, somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti. - Devamını oku...

Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi. Sarıkaya'nın 15 bin TL'lik terlikleri dikkat çekti. - Devamını oku...





Spor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Un çorbası

Tavşan içi

Çoban salata

Ballı Rus pastası

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Ölü doğan 4 köpeği hayata döndürdü





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