Akşam Postası | 2 Ekim 2021

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı haritası -Devamını oku...

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı -Devamını oku...

Muğla’da yüz binlerce balık denize kaçtı! Akılalmaz kaza… -Devamını oku...

İstanbul’da turistlere fırçalı tuzak! O anlar kamerada… -Devamını oku...

Bingöl’den acı haber! 2 işçi şehit oldu… -Devamını oku...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! -Devamını oku...

İşte koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç! Fiyatı belli oldu... -Devamını oku...

La Palma'da 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması -Devamını oku...

Okan Bayülgen, konuk olduğu programda son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan Influencer’lık üzerine konu açılınca, fenomenler için “Hepsi çöp, zavallı” demişti. Şarkıcı Cenk Eren'den çok sert bir tepki geldi. - Devamını oku...

'Yasak Elma' dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından filtresiz çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Ece'nin paylaşımına beğeni ve yorum geldi. - Devamını oku...

Deniz Akkaya'nın, sert çıkışlarından dolayı sunucusu olduğu kanaldan sert uyarı aldığı iddia edilmişti. Bu olay üzerine sinirlenen Akkaya'nın kanalda olay çıkardığı ve camı çerçeveyi indirdiği de söylenmişti. Eski manken, çıkan haberler sonrası canlı yayına çekiçle çıktı. - Devamını oku...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının dikkat çeken bir yarışmacısı vardı. Uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazanan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz... Dilbaz, üçüncü soruda elenerek herkesi şaşırttı. - Devamını oku...

Eskişehir'de 15 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah, adeta isyan etti. Amerika'da lüks yaşayan starların teliflerden kazandığını söyledi. - Devamını oku...

Aynı dizide rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Hayranları da ikiliyi birbirlerine çok yakıştırıyordu. Alp Navruz, aşk iddialarına son noktayı koydu. - Devamını oku...

Moussa Sow Türk takımına ikinci başkan oldu -Devamını oku...

Başakşehir'de Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelecek isim -Devamını oku...

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor... -Devamını oku...