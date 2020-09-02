Türkiye Akşam Postası | 2 Eylül 2020

Akşam Postası | 2 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 2 Eylül 2020

Akşam Postası'nda günün tüm önemli haberlerini bulabilirsin. Yoğunluktan ya da başka bir sebepten ötürü gündemden uzak kaldıysan, sana her şeyi 5 dakikada özetleyebiliriz. İşte Akşam Postası.

02 Eylül 2020, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Gündem

  • MHP Lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Devamını oku...
  • Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı. Devamını oku...
  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS ve diğer sınavlarda uygulanacak tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Devamını oku...
  • 4 Eylül tarihinde 'Memleket Hareketi'ni başlatacağını açıklayan Muharrem İnce hakkında ihraç talep edildiği iddia edildi. Devamını oku...
  • Bakan Selçuk'tan öğretmenler için açıklama: Bu bir dünya rekoru. Devamını oku...
  • Vaka artışında ilk 5'te olan ilimizde ikinci pik yaşanıyor.Devamını oku...
  • Milyonluk aracıyla Beyoğlu'nda karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı.Devamını oku...
  • Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan olaya isyan etti: Bu olacak iş mi?Devamını oku...

Dünya

  • Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 500 valiz ve 180 personelle geldi. Devamını oku...
  • Bulgaristan'a girişte karantina ve PCR testi kalktı.Devamını oku...
  • Mülteci kampında ilk corona virüs vakası görüldü. Devamını oku...
  • Uzmanlardan Rusya ve Çin'in corona virüs aşıları için yeni açıklama. Devamını oku...

Magazin

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Avcı, kendisini yeğeniyle aldatan eşini “Erkek yapınca namuslu kadın yapınca namussuz. Erkek bayanı zorla tutamaz” diyerek savundu. - Devamını oku...
  • Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay oldu. - Devamını oku...
  • Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Haldun Boysan (62), Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi. - Devamını oku...
  • Alişan: Sinan üç aydır göbeğini içine çekerek dolaşıyor - Devamını oku...
  • Son zamanlarda gergin tavırları ve kadınlara olan yaklaşımından dolayı gündemden düşmeyen oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. - Devamını oku...

Spor

  • PSG, 3 oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıklamış ancak oyuncuların ismi konusunda bilgi vermemişti. L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG'nin corona virüse yakalanan 3 oyuncusu Neymar, Di Maria ve Paredes. - Devamını oku...
  • Messi'nin babası, yönetimle görüştü ve açıkladı: Kalmamız zor görünüyor. - Devamını oku...
  • Adil Gevrek, Gökhan Töre'yi Beşiktaş'a bedava vermeyeceklerini açıkladı. - Devamını oku...
  • 41 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı ölümsüzleşti. Adana'da Seyhan Belediyesi, Demetevler Spor Tesisi'nin adını 'Emre Gönlüşen Spor Kompleksi' olarak değiştirdi. - Devamını oku...
  • Sergio Agüero Twitch yayınlarında Messi'nin adının geçtiği mesajları engelledi. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Tarhana çorbası 
  • Fırında çupra 
  • Çoban salata
  • Sufle tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Avcı, kendisini yeğeniyle aldatan eşini “Erkek yapınca namuslu kadın yapınca namussuz. Erkek bayanı zorla tutamaz” diyerek savundu.


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