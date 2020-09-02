Akşam Postası | 2 Eylül 2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe Avcı, kendisini yeğeniyle aldatan eşini “Erkek yapınca namuslu kadın yapınca namussuz. Erkek bayanı zorla tutamaz” diyerek savundu. -

Son zamanlarda gergin tavırları ve kadınlara olan yaklaşımından dolayı gündemden düşmeyen oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü. -