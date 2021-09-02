Akşam Postası | 2 Eylül 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı. - MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. - İstanbul'un özellikle yaz ayları ile birlikte en büyük sorunlarının başında gelen sivrisinek ile ilgili harekete geçilerek üreme haritası çıkarıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.
02 Eylül 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı -Devamını oku...
İstanbul'da alarm! 'Üreme haritası' çıkarıldı ve harekete geçildi... -Devamını oku...
MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı! -Devamını oku... En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...
30 gündür kayıp olarak aranan Reyhan bulundu! -Devamını oku...
3 kızını öldüren baba daha önce de uyarı almış -Devamını oku...
İzmir'de korkunç olay! Bebeğinin yanında defalarca bıçakladı... -Devamını oku...
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına takıldı! Sahili ve plajı kapattılar... -Devamını oku...
Afganistan'da nakit çilesi! Uzun kuyruklar oluştu -Devamını oku...
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Yaz boyu tatil yapan ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, formunu korumaya devam ediyor. Şevval Şahin, sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları paylaştı. - Devamını oku
Miralem Pjanic'in Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. Barcelona'nın maaş bütçesini rahatlatmak için Messi ve Griezmann gibi yıldızlarının ardından Pjanic'i de kiralık gönderebileceği söyleniyor. A Spor'daki son dakika haberine göre anlaşma sağlandı ve Pjanic bu akşam İstanbul'da olacak. - Devamını oku...
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Süper Lig'in 3. haftası sonrasında Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi. - Devamını oku...
Fenerbahçe Max Meyer ve Mergim Berisha ile anlaşma sağladı - Devamını oku...