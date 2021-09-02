Akşam Postası | 2 Eylül 2021

Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı -Devamını oku...

İstanbul'da alarm! 'Üreme haritası' çıkarıldı ve harekete geçildi... -Devamını oku...

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı! -Devamını oku... En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

30 gündür kayıp olarak aranan Reyhan bulundu! -Devamını oku...

3 kızını öldüren baba daha önce de uyarı almış -Devamını oku...

İzmir'de korkunç olay! Bebeğinin yanında defalarca bıçakladı... -Devamını oku...

İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına takıldı! Sahili ve plajı kapattılar... -Devamını oku...

Afganistan'da nakit çilesi! Uzun kuyruklar oluştu -Devamını oku...

Katar Dışişleri'nden Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması -Devamını oku...

Adriana Lima, katıldığı festivalde yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers’i öpücüğe boğdu. - Devamını oku

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. - Devamını oku

Son olarak final yapan "Zalim İstanbul" adlı dizide izleyici karşına çıkan oyuncu Mine Tugay, bir dergi için kamera karşısına geçti. Tugay, mini elbiseli pozuyla gözleri üzerine topladı. - Devamını oku

Yaz boyu tatil yapan ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, formunu korumaya devam ediyor. Şevval Şahin, sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları paylaştı. - Devamını oku

Miralem Pjanic'in Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. Barcelona'nın maaş bütçesini rahatlatmak için Messi ve Griezmann gibi yıldızlarının ardından Pjanic'i de kiralık gönderebileceği söyleniyor. A Spor'daki son dakika haberine göre anlaşma sağlandı ve Pjanic bu akşam İstanbul'da olacak. - Devamını oku...

Mustafa Cengiz bu sabaha karşı nöbet geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi. - Devamını oku...

Süper Lig'in 3. haftası sonrasında Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi. - Devamını oku...

Fenerbahçe Max Meyer ve Mergim Berisha ile anlaşma sağladı - Devamını oku...