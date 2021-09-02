Türkiye Akşam Postası | 2 Eylül 2021

Akşam Postası | 2 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 2 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı. - MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. - İstanbul'un özellikle yaz ayları ile birlikte en büyük sorunlarının başında gelen sivrisinek ile ilgili harekete geçilerek üreme haritası çıkarıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

02 Eylül 2021, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Bakan Koca'dan '100 milyon doz' mesajı -Devamını oku...

İstanbul'da alarm! 'Üreme haritası' çıkarıldı ve harekete geçildi... -Devamını oku...

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı! -Devamını oku... En az 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

30 gündür kayıp olarak aranan Reyhan bulundu! -Devamını oku...

3 kızını öldüren baba daha önce de uyarı almış -Devamını oku...

İzmir'de korkunç olay! Bebeğinin yanında defalarca bıçakladı... -Devamını oku...

İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına takıldı! Sahili ve plajı kapattılar... -Devamını oku...

Afganistan'da nakit çilesi! Uzun kuyruklar oluştu -Devamını oku...

Katar Dışişleri'nden Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması -Devamını oku...

Adriana Lima, katıldığı festivalde yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers’i öpücüğe boğdu. - Devamını oku

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. - Devamını oku

Son olarak final yapan "Zalim İstanbul" adlı dizide izleyici karşına çıkan oyuncu Mine Tugay, bir dergi için kamera karşısına geçti. Tugay, mini elbiseli pozuyla gözleri üzerine topladı. - Devamını oku

Yaz boyu tatil yapan ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, formunu korumaya devam ediyor. Şevval Şahin, sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları paylaştı. - Devamını oku

Miralem Pjanic'in Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. Barcelona'nın maaş bütçesini rahatlatmak için Messi ve Griezmann gibi yıldızlarının ardından Pjanic'i de kiralık gönderebileceği söyleniyor. A Spor'daki son dakika haberine göre anlaşma sağlandı ve Pjanic bu akşam İstanbul'da olacak. - Devamını oku...

Mustafa Cengiz bu sabaha karşı nöbet geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi. - Devamını oku...

Süper Lig'in 3. haftası sonrasında Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi. - Devamını oku...

Fenerbahçe Max Meyer ve Mergim Berisha ile anlaşma sağladı - Devamını oku...

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Türk mutfağı dünyaya açılıyor
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ciddi olamaz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu fotoğrafları ne zaman Türkiye’de görebileceğiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da alarm! 'Üreme haritası' çıkarıldı ve harekete geçildi...