Akşam Postası | 2 Haziran 2020
Günün dikkatini çekeceğini düşündüğümüz olaylarını bir araya getirdik. Akşam Postası'nın bu akşamki hali şöyle:
02 Haziran 2020, Salı 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem
- Corona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını uzun süredir İstanbul'dan yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylar sonra Ankara'ya gitti.Devamını oku...
- Erdoğan, karantina dönemini nasıl geçirdi? İşte 82 günlük süreç Devamını oku...
- Roman Mağazaları'nın iş ortağı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti.Devamını oku...
- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferi başlayacağını açıkladı.Devamını oku...
- EPDK: Şirketler akaryakıt fiyatlarında indirim yapmazsa biz makul seviyeye çekeriz. Devamını oku...
- Kamu bankaları, fırsatçılık yapan firmaları kredi kapsamı dışına çıkaracak. Devamını oku...
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.Devamını oku...
- Türkiye'nin ilk yerli otomobili için kurulacak olan fabrikanın inşaatına başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporu olumlu şekilde alındı.Devamını oku...
- Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisine iki banka daha katıldı. Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 faizle finansman sunulacak. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sağlanacak.Devamını oku...
- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalkması ile otogarlarda yoğunluk oluşmaya başladı. Yolcu taşımadıkları dönemde kargo hizmeti sağlayan otobüs firmaları ise bagaj için 50 lira ücret istiyor.Devamını oku...
Dünya
- Ten rengi değişen Çinli doktor corona virüsten hayatını kaybetti Devamını oku...
- ABD'de polisin yaptığı müdahale sonrası hayatını kaybeden siyahi adamın ardından protestolar başlamıştı. Ülkede polislerin son 8 yılda 280'i siyahi olmak üzere 428 kişiye ensesine bastırılarak müdahale edildiği ortaya çıktı.- Devamını oku...
- Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Ahundzade corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Devamını oku...
- Dünya corona virüs salgını ile mücadele ederken Kongo'da Ebola salgını başladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği ülke için Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı.Devamını oku...
- Beyonce, George Floyd için imza kampanyası başlatarak adalet istedi Devamını oku...
- Protestolar büyürken Trump'tan açıklama: Ağır silahlı askerleri görevlendirdim Devamını oku...
- Rusya, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararını beklediklerini açıkladı. Devamını oku...
- Facebook çalışanları Trump’ı destekleyen patronlarını protesto etti Devamını oku...
- Hacker grubu Anonymous küllerinden doğdu. Devamını oku...
- Halsey, ABD'deki protestolarda plastik mermi ile vuruldu Devamını oku...
- Uzayda tokalaşmak serbest, dünyada yasak! Elon Musk'ın kurduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) ekiple buluştu. NASA’nın yayınladığı görüntülerde astronotların tokalaşması ve sarılma anları sosyal medyada gündem oldu.Devamını oku...
- Bu yazın en trend 10 saç rengi Devamını oku...
Spor
- France Football, dünyanın en ateşli stadyumlarını listeledi. Listede 3 Türk kulübü bulunurken ilk 10'a sadece Beşiktaş girdi. Devamını oku...
- Şu anda Avrupa'da oynanan tek büyük lig olan Bundesliga'da özellikle siyahi oyuncular, ABD'de polis şiddetine kurban giden Goerge Floyd'u unutmuyor. Gollerden sonra 'Floyd için adalet' yazılı tişörtlerini gösteren oyuncuların bu hareketi, Alman yetkililer tarafından masaya yatırılacak. Devamını oku...
- İspanya'da yayın yapan radyolardan RAC1, ülkenin lokomotif takımlarından Barcelona'da 5 corona virüs vakası olduğunu faakt kulübün, zarar görmemek için vakaları gizlediğini iddia etti. Devamını oku...
- İngiltere Premier Ligi'nin bu sezonki muhtemel şampiyonu Liverpool, George Floyd için antrenmanda anlamlı bir harekette bulundu. Tüm oyuncular orta saha yuvarlağında çevrelendi ve o meşhur duruşu yaptı. Liverpool bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Devamını oku...
- Dünyaca ünlü eski boksör Floyd Mayweather, George Floyd'un cenaze masraflarını karşılayacak. Devamını oku...
- Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fabian Ernst şu sıralar Danimarka'da Naestved kulübünün sahiplerinden biri olarak bulunuyor. Ernst, geçtiğimiz aylarda Naestved'in maçlarına bahis oynadığı tespit edildiği için para cezası aldı. Devamını oku...
Magazin
- Bazı ünlü isimler, milyonluk evlerini satışa çıkardı. Öyle fiyatlar istiyorlar ki, milyonluk evler elde kaldı. Devamını oku...
- Sunucu Müge Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının son bölümünde Hatice Özkaçak cinayetinin ardından, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un 6 gündür kayıp olan köpeği Toni hakkında çağrıda bulundu. Devamını oku...
- Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, en genç milyarder unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner'ın, hapis istemiyle yargılanması gündemde. Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Körili tavuklu pilav
- Semizotu salatası
- Şekerpare
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