Akşam Postası | 2 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı. İzmir depreminde yıkılan binalar nedeniyle 9 kişi gözaltına alındı. Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, silahla vurularak öldürüldü. Kasımpaşa teknik direktör Mehmet altıparmak ile yollarını ayırdı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
02 Kasım 2020, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Gündem
- İzmir depreminde yıkılan binalar nedeniyle 9 kişi gözaltına alındı.Devamını oku...
- İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kolonların kesildiği iddiasını doğruladı. Devamını oku...
- Bakan Koca, enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunu açıkladı. Devamını oku...
- Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı. Devamını oku...
- Corona virüs tedavisi gören Ekrem İmamoğlu taburcu oldu. Devamını oku...
- İzmir'de, depremzeler için toplanan yardımları satan kişi tutuklandı. Devamını oku...
- İzmir'de depreme okulda yakalanan öğrenciler kamerada. Devamını oku...
- Depremden 10 saat sonra kurtarılan Günay enkaz altında yaşadıklarını çekmiş. Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan, Ermenistan'a savaş uçağını düşürdü. Devamını oku...
- İzmir depreminin ardından Microsoft'un üst düzey yöneticisinden ahlaksız paylaşım. Devamını oku...
- Hollanda’da inanılmaz görüntü! Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı. Devamını oku...
- Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, silahla vurularak öldürüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu. Devamını oku...
- Futbolcuların oyun dünyasına yakınlığı artık bir gerçek. Bilgisayar ve konsol oyuncularına düşkün olan birçok oyuncu, e-spor dünyasına da giriş yapıyor. Onlardan biri de Casemiro oldu. Real Madrid'li oyuncu Counter Strike: Globe Offensive (CS:GO) takımı kurdu. Devamını oku...
Magazin
- Nusret Gökçe cinsel organının göründüğü videoyla ilgili soruları cevaplamadı - Devamını oku...
- Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak olan Sihirli Annem'in yeni halinde Betüş'ü Açelya Topaloğlu canlandıracak. - Devamını oku...
- Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'in oyuncu kadrosuna Kenan Ece de katıldı. Ece'nin hangi rolde izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor. - Devamını oku...
- Bir süredir aşk haberleriyle gündeme gelen Merve Oflaz ve Allan Hakko ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İddialara göre; Oflaz, Hakko'nun Ulus'taki evine yerleşti. - Devamını oku...
- İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, marşın sözlerinin yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı beyazperdeye taşınıyor. Başrolde ise Yavuz Bingöl oynayacak. - Devamını oku...
Spor
- Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Kasımpaşa, teknik direktörü Mehmet altıparmak ile yollarını ayırdı. - Devamını oku...
- Fernando Muslera'nın İstanbul'a dönüş tarihi belli oldu. Nando 15 Kasım'da takıma katılacak. - Devamını oku...
- Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi olmuştu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Soğan çorbası
- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç
Günün videosu
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı. Bakan Koca, enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunu açıkladı.
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