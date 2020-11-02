Akşam Postası | 2 Kasım 2020

Futbolcuların oyun dünyasına yakınlığı artık bir gerçek. Bilgisayar ve konsol oyuncularına düşkün olan birçok oyuncu, e-spor dünyasına da giriş yapıyor. Onlardan biri de Casemiro oldu. Real Madrid'li oyuncu Counter Strike: Globe Offensive (CS:GO) takımı kurdu.