Akşam Postası | 2 Kasım 2021

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Okullar, tam kapanma, 3.doz aşı.. -Devamını oku...

Aile hekimleri böyle duyurdu: Dikkat! Durma noktasına geldi… -Devamını oku...

Adana Havalimanı'nda korku dolu anlar: Piste inen uçağın önüne çıktılar! Çok sayıda gözaltı -Devamını oku...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması -Devamını oku...

AK Partili Ünal: 54 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'nda -Devamını oku...

MİT'ten film gibi operasyon! Suikast planlayan 6 Rus casus yakalandı -Devamını oku...

İBB'den Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama -Devamını oku...

BAE'den Beyrut'taki elçilik binası kararı! Satışa çıkarıyorlar -Devamını oku...

Daha 23 yaşında takma diş kullanmaya başladı: 'Özgüvenim tavan yaptı' -Devamını oku....

Türkiye 34. Best Model of Turkey'in ardından ortaya çıkan skandal iddiaları konuşuyor. Yarışmanın organizatörü Erkan Özerman hakkında çıkan “yarışmacılara ahlaksız teklif” iddiaları iki eski modeli karşı karşıya getirdi. Mehmet Akif Alakurt'un konuyla ilgili yaptığı açıklamaya Deniz Akkaya bu sözlerle tepki gösterdi. - Devamını oku...

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurmuş, tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. O davada karar çıktı. - Devamını oku...

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna, şarkıcı için "Demode" yanıtını vermişti. Gülben Ergen ise bu sözlere kayıtsız kalmadı. - Devamını oku...

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Kuzey 12 yaşına bastı. Her doğum gününde bir araya gelen çift bu doğum gününde de bir araya geldi ve oğullarını kutladılar. - Devamını oku...

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızı İlknaz, güzelliği ile büyülüyor. Şimdilerde üniversite öğrencisi olan İlknaz, hayalini açıkladı. - Devamını oku...

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde balayında... İbrahim Tatlıses, Belarus’ta konser verdi. Amerika’daki oğlu İdo telefonla bağlandı. - Devamını oku...

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi! Yabancı kuralı değişecek mi? - Devamını oku...

Fenerbahçe Mesut Özil'in bireysel çalıştığı görüntüyü paylaştı: Mesut Antwerp maçında oynayamayacak. - Devamını oku...

Fatih Terim'in maaşı açıklandı! Galatasaray Başkan Yardımcısı rezan Epözdemir konuştu - Devamını oku...

Galatasaray, 4 Kasım'da oynayacağı Lokomotiv Moskova maçına tam kapasiteli seyirci alınabilmesi için TFF'ye başvuru yaptı. - Devamını oku...

Galatasaray'da Sacha Boey en az 1 ay daha yok - Devamını oku...