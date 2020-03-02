Akşam Postası | 2 Mart 2020

Gündem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda, 1 şehit ve 4 yaralının olduğunu duyurdu.Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." ifadelerini kullandı.Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" dedi.Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül'ün “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” sorusuna sert çıktı.Devamını oku...





Dünya

BM Suriye Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verdi.Devamını oku...

Güney Kore'de, koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri ağlayarak özür diledi. Devamını oku...

Yunanistan Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerden birini sırtından vurdu. Göçmen hayatını kaybetti.Devamını oku...





Spor

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ersun Yanal, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında takımının başında yer alacak. - Devamını oku...

Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti - Devamını oku...

Daniel Sturridge, ABD'nin Inter Miami takımına transfer oldu - Devamını oku...

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı - Devamını oku...

Yeni Malatyaspor kötü gidişin faturasını iki oyuncuya kesti - Devamını oku...





Magazin

İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu aşkını görmek için Tahran’a gitti. 21 yaşındaki oyuncu, İran’daki salgından sonra uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı. Devamını oku...

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı. Devamını oku...

Bella Hadid sarımsak güzeli oldu. Devamını oku...





Günün podcast'i

Günün iyi haberi

Türkiye İran sınırında geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin ardından Gelenler Mahallesi'nde günler sonra canlı olarak kurtarılan oğlak hayata tutundu. - Devamını oku...

Günün köşe yazısı

Bize 'VAR' dendi... - Janet Huvaj yazdı...





Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bamya çorbası tarifi, İçli köfte tarifi, güveçte mantar tarifi ve İzmir bombası tarifi var. -Devamını oku...