Akşam Postası | 2 Mart 2021

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ile ilgili gelişme! Bakan duyurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylem planıyla ilgili 11 ilke ve 9 amacı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıkladı.

En az üç kadına cinsel taciz ve tehditle suçlanan ABD’nin New York Valisi Andrew Cuomo’yu ‘canavar’ ilan eden kadın politikacılar istifasını istiyor.

Seren Serengil'in 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafına yaptığı yorum günlerdir gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcıya, dizinin yapım şirketi Medyapım'ın ardından bu kez de diğer başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan cevap geldi. - Devamını oku...

Eski eşi Kim Basinger ile evliliğinden Ireland Baldwin (25) adında bir kızı olan usta aktör Alec Baldwin, şimdiki eşi Hilaria Baldwin'den altıncı çocuğunu kucağına alarak yedi çocuk babası oldu. - Devamını oku...

Son dönemde Zeki Müren’i eleştiren isimleri acımasızlıkla suçlayan Leman Sam, “Eğer insanlar Zeki Müren’in yolundan gitselerdi tüm ülkenin cinsel tercihini değiştirmesi lazımdı. Hiç de öyle değil" dedi. - Devamını oku...

Oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir kaldığı Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapıyor. - Devamını oku...

Koronavirüsü atlatan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. - Devamını oku...