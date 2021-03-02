Akşam Postası | 2 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıkladı. MEB'den açıklaması: 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim olacak. 2020-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Suudi Arabistan'da hac ibadeti için aşı şartı getirildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
02 Mart 2021, Salı 18:19 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylem planıyla ilgili 11 ilke ve 9 amacı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıkladı. Devamını oku...
- Hafta içi ve hafta sonu yasakları İstanbul'da sona erdi mi? İstanbul'un normalleşme adımları. Devamını oku...
- MEB'den açıklaması: 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim olacak.Devamını oku...
- Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ile ilgili gelişme! Bakan duyurdu...Devamını oku...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması.Devamını oku...
- 2020-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu.Devamını oku...
- Suudi Arabistan'da hac ibadeti için aşı şartı.Devamını oku...
- Yürüyüş yaparken bulduğu balina kusmuğunun fiyatını duyunca şoke oldu.Devamını oku...
- En az üç kadına cinsel taciz ve tehditle suçlanan ABD’nin New York Valisi Andrew Cuomo’yu ‘canavar’ ilan eden kadın politikacılar istifasını istiyor.Devamını oku...
- Seren Serengil'in 'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafına yaptığı yorum günlerdir gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcıya, dizinin yapım şirketi Medyapım'ın ardından bu kez de diğer başrol oyuncusu Caner Cindoruk'tan cevap geldi. - Devamını oku...
- Eski eşi Kim Basinger ile evliliğinden Ireland Baldwin (25) adında bir kızı olan usta aktör Alec Baldwin, şimdiki eşi Hilaria Baldwin'den altıncı çocuğunu kucağına alarak yedi çocuk babası oldu. - Devamını oku...
- Son dönemde Zeki Müren’i eleştiren isimleri acımasızlıkla suçlayan Leman Sam, “Eğer insanlar Zeki Müren’in yolundan gitselerdi tüm ülkenin cinsel tercihini değiştirmesi lazımdı. Hiç de öyle değil" dedi. - Devamını oku...
- Oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir kaldığı Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapıyor. - Devamını oku...
- Koronavirüsü atlatan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz cuma günü doğum yapan Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve kızları Elif Özüm'le hastaneden çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bebeğine kavuştuğu anları ilk kez anlattı. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak. Genç kalecinin mide ağrıları çektiği öğrenildi. - Devamını oku...
- Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak. - Devamını oku...
- Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin için karar verildi. Oyuncu disiplin sorunları nedeniyle bu hafta sonuna kadar antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacak. - Devamını oku...
- Bursaspor daha önce kadro dışı bıraktığı 18 yaşındaki Ali Akman'la yolları ayırdı. Genç oyuncu sezon sonunda katılmak üzere Eintracht Frankfurt'la anlaşmıştı. - Devamını oku...
- Yoğurtçu Parkı karşısında bulunan ve Fenerbahçe taraftarları tarafından yaptırılan Alex de Souz heyekline otomobil çarptı. Heykelin alt kısmı ufak hasar görürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. - Devamını oku...
- Trabzonspor maçında etkisiz bir görüntü çizen ve 66. dakikada oyundan alınan Mesut Özil, yanına gelen Erol Bulut'a karşı çok da hoş bir tavır takınmamıştı. Söylendiği ve oyundan alınmaktan memnun olmadığı görülen Mesut Özil'e uyarı yolda. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- HAVUÇ ÇORBASI
- GARNİTÜRLÜ ÇANAK KÖFTE
- ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
- KAKAOLU ISLAK KEK
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