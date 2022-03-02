Akşam Postası | 2 Mart 2022

Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan tahmin: Büyüklüğü 7, tarihi ise...Devamını oku...

Emeklilik, tazminat, yıpranma payı! 450 gün detayına dikkat: Pek bilinmiyor ama...Devamını oku...

Şile'nin yaklaşık 40 kilometre doğusunda Roma döneminden olduğu tahmin edilen 15'e yakın kiremit mezar bulundu. Bölgede ilk kez rastlanan ve içerisinde iskeletlerin de bulunduğu mezarların koruma altına alınması bekleniyor. Devamını oku...

Altında yeni dönem! 3 farklı seçenek: Darphane, kuyumcu, banka...Devamını oku...

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri: İkinci müzakerenin tarihi belli oldu. Devamını oku...

Lukaşenko, Putin'in yeni hedefini ifşa etti! İşte Rusya'nın vuracağı ikinci ülke. Devamını oku...

Kim Jong-un ordusuna 3. Dünya Savaşı talimatı verdi! Devamını oku...

Film sahnesi değil gerçek! Müzakereci Rus askerleri tepkiyle karşılaşınca şehri el bombalarıyla terk ettiler. Devamını oku...

Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Aksoy, 7 aylık ilişkilerini jet hızıyla nikah masasına taşımıştı. Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da kafaları karıştırmıştı. O jet nikahın nedeni belli oldu! Devamını oku...

2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti bebek bekliyor. Bebeklerini kucaklarına almak için geri sayım başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in doktoru tarih verdi. Devamını oku...

2008 senesinde katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, TV8’de ekrana gelen magazin programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz, programda gözyaşları içinde ‘Bergen’ açıklamasında bulundu. Devamını oku...

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, nafaka alamadığı gerekçesi ile Sandal’a dava açmıştı. Mahkemeden Emina Jahovic’e cevap geldi. Devamını oku...

Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla ismini duyuran şarkıcı Seçil Gür, şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda silikonlarını yenileyen Seçil Gür, derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçti. Devamını oku...

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Türkiye'de ilk kez özel röportaj verdi. Torrent, beIN Sports'a konuştu - Devamını oku...

Galatasaray Adası'nın işletmesi Yargıtay kararıyla yeniden Galatasaray'a verildi. - Devamını oku...

Trabzonspor'da Vitor Hugo sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı. Josef bir süre sahalardan uzak kalacak. - Devamını oku...