Akşam Postası | 2 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
02 Mayıs 2020, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Somali'ye tıbbi yardım. -Devamını oku...
İstanbul'da binlerce maske ele geçirildi -Devamını oku...
Solunum cihazı ihracatının önü açıldı -Devamını oku...
Test açılışı planlanan AVM'lerde yeni düzen netleşiyor. -Devamını oku...
Yeni kurulacak corona virüs hastanesinin kablolarını çaldılar-Devamını oku...
İstanbul'da yağmur için saat verildi. -Devamını oku...
Tersine karantinanın uygulanacağı illerde kriterler belli oldu -Devamını oku...
Çay tarlasında maaş 6 bin 900 liraya yükseldi -Devamını oku...
Akdeniz'de şiddetli deprem. -Devamını oku...
Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı. -Devamını oku...
Dünya
Baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev sular altında kaldı -Devamını oku...
Avusturya'da corona virüs salgınında mücadele sürdürürken AVM'ler tekrar açıldı. -Devamını oku...
Salgında başarılı ülkelerden Japonya'da ikinci dalga mücadelesi. -Devamını oku...
Spor
Gareth Bale oynamak istediği ligi açıkladı. -Devamını oku...
Magazin
Tiktok fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı. - Devamını oku...
Sırp basınından bomba iddia: Emina Jahovic ve Mustafa Sandal yeniden evleniyor. -Devamını oku...
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklifi etti. - Devamını oku...
Boğaz'da tur atan Elçin Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi. - Devamını oku...
Berkay Şahin 6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobilini satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi bir cip aldı. -Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Tarhanalı mercimek çorbası tarifi
- Fırında yoğurtlu sebze kızartması tarifi
- Sade bulgur pilavı tarifi
- Çilekli bisküvili pasta tarifi