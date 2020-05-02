02.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Akşam Postası | 2 Mayıs 2020

Akşam Postası | 2 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 2 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

02 Mayıs 2020, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Günün şarkısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Somali'ye tıbbi yardım. -Devamını oku...

İstanbul'da binlerce maske ele geçirildi -Devamını oku...

Solunum cihazı ihracatının önü açıldı -Devamını oku...

Test açılışı planlanan AVM'lerde yeni düzen netleşiyor. -Devamını oku...

Yeni kurulacak corona virüs hastanesinin kablolarını çaldılar-Devamını oku...

İstanbul'da yağmur için saat verildi. -Devamını oku...

Tersine karantinanın uygulanacağı illerde kriterler belli oldu -Devamını oku...

Çay tarlasında maaş 6 bin 900 liraya yükseldi -Devamını oku...

Akdeniz'de şiddetli deprem. -Devamını oku...

Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı. -Devamını oku...

Dünya

Baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev sular altında kaldı -Devamını oku...

Avusturya'da corona virüs salgınında mücadele sürdürürken AVM'ler tekrar açıldı. -Devamını oku...

Salgında başarılı ülkelerden Japonya'da ikinci dalga mücadelesi. -Devamını oku...

Spor

Gareth Bale oynamak istediği ligi açıkladı. -Devamını oku...

Magazin

Tiktok fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı. - Devamını oku...

Sırp basınından bomba iddia: Emina Jahovic ve Mustafa Sandal yeniden evleniyor. -Devamını oku...

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

Boğaz'da tur atan Elçin Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi. - Devamını oku...

Berkay Şahin 6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobilini satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi bir cip aldı. -Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Tarhanalı mercimek çorbası tarifi
  • Fırında yoğurtlu sebze kızartması tarifi
  • Sade bulgur pilavı tarifi
  • Çilekli bisküvili pasta tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk modeli
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı