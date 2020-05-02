Akşam Postası | 2 Mayıs 2020

Günün şarkısı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Somali'ye tıbbi yardım. -Devamını oku...

İstanbul'da binlerce maske ele geçirildi -Devamını oku...

Solunum cihazı ihracatının önü açıldı -Devamını oku...

Test açılışı planlanan AVM'lerde yeni düzen netleşiyor. -Devamını oku...

Yeni kurulacak corona virüs hastanesinin kablolarını çaldılar-Devamını oku...

İstanbul'da yağmur için saat verildi. -Devamını oku...

Tersine karantinanın uygulanacağı illerde kriterler belli oldu -Devamını oku...

Çay tarlasında maaş 6 bin 900 liraya yükseldi -Devamını oku...

Akdeniz'de şiddetli deprem. -Devamını oku...

Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı. -Devamını oku...

Dünya

Baraj duvarı çöktü, yüzlerce ev sular altında kaldı -Devamını oku...

Avusturya'da corona virüs salgınında mücadele sürdürürken AVM'ler tekrar açıldı. -Devamını oku...

Salgında başarılı ülkelerden Japonya'da ikinci dalga mücadelesi. -Devamını oku...

Spor

Gareth Bale oynamak istediği ligi açıkladı. -Devamını oku...

Magazin

Tiktok fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı. - Devamını oku...

Sırp basınından bomba iddia: Emina Jahovic ve Mustafa Sandal yeniden evleniyor. -Devamını oku...

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

Boğaz'da tur atan Elçin Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi. - Devamını oku...

Berkay Şahin 6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobilini satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi bir cip aldı. -Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

Tarhanalı mercimek çorbası tarifi

Fırında yoğurtlu sebze kızartması tarifi

Sade bulgur pilavı tarifi

Çilekli bisküvili pasta tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.