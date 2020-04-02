Türkiye Akşam Postası | 2 Nisan 2020

Akşam Postası | 2 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 2 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

02 Nisan 2020, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Önümüzdeki bir-iki hafta kritik" diyerek sebebini açıkladı.Devamını oku...
  • AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, en çok corona virüs vakası görülen 10 il arasında yer alan Isparta’da, sayının 268 olmasına ilişkin açıklama yaptı.Devamını oku...
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mayıs ayında açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı. Konu hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.Devamını oku...
  • Kocaeli'de bir işçinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının üzerine 2 fabrikada üretim durdu.Devamını oku...
  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçları ezmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Devamını oku...


Dünya

  • Ölüm raporunda "corona virüs şüphesi" yazılan kadının test sonucu negatif çıktı.Devamını oku...
  • Almanya'da Bonn Üniversite Hastanesi'nde yapılan inşaat çalışmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.Devamını oku...
  • Corona virüs salgınından etkilenmedikleri yönündeki açıklamaları inandırıcı bulunmayan Kuzey Koreli yetkililer bir kez daha "Tek bir insan bile salgından etkilenmedi." şeklinde açıklama yaptı.Devamını oku...
  • Nisan ayını işaret eden profesör uyardı: Nüfusun yarısı enfekte olabilir.Devamını oku...
  • ABD salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında en üstte yerini aldı. Ülkenin 100 bin ceset torbası sipariş ettiği iddiaları ülkeyi karıştırdı.Devamını oku...

Spor

  • Jose Antonio Reyes'in ölümüne dair detaylar ortaya çıktı. - Devamını oku...
  • Corona virüs nedeniyle durdurulan liglerden biri olan Belçika Pro Ligi, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tescil edildi ve lider Brugge, şampiyon oldu. - Devamını oku...
  • Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao, İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli için ekipman alınması amacıyla bağışta bulundu. - Devamını oku...
  • Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı: 'Virüs akciğerlere inmiş, tedavi yoğun bakımda devam ediyor' - Devamını oku...
  • Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach, ligler başlasa bile bir süre daha taraftarlar maçlara gelemeyeceği için şimdiden çözüm üretti. Mönchengladbach tribünlerinde maket taraftarlar olacak. - Devamını oku...


Günün menüsü

  • Kabak çorbası tarifi
  • Mücver tarifi
  • Körili tavuklu pilav tarifi
  • Karakuş tatlısı tarifi 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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