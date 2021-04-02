Akşam Postası | 2 Nisan 2021

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? İşte yasaklı iller. Devamını oku...

Ramazan ayı için restoran, lokanta ve kafe işletmecileri kaygılı. Devamını oku...

Okulda ortak flüt kullanımı, 14 kişi koronavirüse yakalandı. Devamını oku...

Sağlık Bakanı duyurmuştu! Burundan sprey olarak uygulanan koronavirüs aşısının etkisi kanıtlandı. Devamını oku...

Nakdi Ücret ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Selçuk duyurdu. Devamını oku...

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Devamını oku...





Koronavirüs geçirmiş kişiler tek doz aşı olabilir. Devamını oku...

3 cinsel organla doğan bebek dünyada bir ilk oldu. Devamını oku...

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü. Devamını oku...

Seyfi Dursunoğlu’nun mirasına ilişkin açılan davada ‘masraf krizi’ çıktı. Dursunoğlu’nun mirasını bağışladığı ÇYDD’nin masraf talebi mahkemece yerine getirilmedi. - Devamını oku...

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Hande Erçel, iş insanı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu. - Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Ege'nin son dönemde başı dertten kurtulmuyor. 5 ay önce corona virüse yakalanan ünlü şarkıcı, mesanesinde bir kitle tespit edilince apar topar ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı bugün de kaldığı otelde yangın çıkınca" Bela beni kovalıyor, ben kaçıyorum" dedi. - Devamını oku...

Seren Serengil, sunucusu olduğu programda şoke eden bir iddiada bulundu. Gazino yıllarında İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini söyledi. İşte Serengil Serengil'in canlı yayındaki itirafın detayları. - Devamını oku...

Yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Poyraz Karayel' dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. 150 kilodan 90 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu, "Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı" dedi. - Devamını oku...

Kerem Bürsin 2 yıl önce Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığından beri yalnız. Alem dergisine konuşan yakışıklı oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Galatasaray- Hatayspor maçının hakemi değişti. Devamını oku...

Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! İtalya'dan geliyor. Devamını oku...

Mbappe isyan etti, 'Ayrımcılık yapıyorsunuz' Devamını oku...