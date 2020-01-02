Akşam Postası | 2 Ocak 2019

Gündem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceği kanaatleriyle tezkereye hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Devamını oku...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hükümete Libya çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi. Devamını oku...

Tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye'nin yerli otomobili için arka arkaya gelen ön sipariş talepleri sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu önemli bir açıklamada bulundu. Devamını oku...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehirdeki Millet Bahçesi içerisinde bir ‘Dedikodu Kulübesi’ kurdu. Kulübe, vatandaşların tepkisi üzerine kaldırılırken Sayan, iftira atıldığını savundu. Ertesi gün ise Sayan’ın, dedikodu kulübesi siparişi verdiğini açıkladığı konuşma kaydı ortaya çıktı. Devamını oku...

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a traktörle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile yargılanan Vehbi B. için yapılan tutuklama talebinin reddi üzerine Sezen'in babası Metin zambak, kızı için sosyal medyada kampanya başlattı. Devamını oku...

Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti. Öte yandan İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete ikramiye isabet etti. Devamını oku...

İstanbul'da hafta içi günlerde 8'li vagon ile hizmet veren M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu kullanıcı talepleri doğrultusunda cumartesi günleri de 8'li vagon ile hizmet vermeye başlayacak. Devamını oku...





Dünya

İspanya'da alınan son karar ile Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezine girişi yasaklandı. Devamını oku...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz (Eastmed) doğal gaz boru hattı anlaşmasının, "coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla" verilmiş bir karar olduğunu belirtti. Devamını oku...

ABD'de başlatılan yeni kampanya ile bir restaurantta 23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş bırakıldı. Devamını oku...





Spor

-Galatasaray'a bir kez daha geleceği söylentileri çıkan Felipe Melo, Twitter'dan bu haberleri yalanladı. - Devamını oku...

-NBA'de 2014 yılına kadar 30 sene boyunca başkanlık yapan David Stern, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. - Devamını oku...

-Akhisarspor'a borçları nedeniyle transfer yasağı getirildi. - Devamını oku...

-Alper Boğuşlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un genç takımında kaleci antrenörlüğü yapan Alman antrenör Marco Knoop'u kaleci antrenörü olarak transfer etti. - Devamını oku...

-İkinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ta iki genç oyuncu Orkan Çınar ve Muhayer Oktay kampa götürülmedi. - Devamını oku...





Magazin

Oyuncu Özgü Kaya'nın Burak Serdar Şanal ile 6 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Devamını oku...

Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Apar topar evlenen Hanife aile pozlarını paylaştı. Devamını oku...

29 Nisan 2016 tarihinde nikah masasına oturan Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, 2018’de kızları Liya’yı kucağına almıştı. İkinci kez annelik heyecanı yaşamaya hazırlanan Pınar Tevetoğlu'nun oğlu olacak. Devamını oku...

Mesut Özil, 2020'ye girerken eşi Amine Gülşe ile sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Amine Gülşe'nin hamile olduğu iddia edildi. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramayan kuzusunu yaşatmak için alternatif bir çözüm üretti. Kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup bir bezle bağlayarak rahatça annesini emebilmesini sağladı. - Devamını oku...





Günün şarkısı