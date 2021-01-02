Akşam Postası | 2 Ocak 2021
Akşam Postası ile yine karşınızdayız! İşte yılın ilk cumartesi gününden öne çıkan bazı haberler: Ankara'da bir evin garajında 3 gencin cansız bedenleri bulundu, THY'den İngiltere uçuşları için açıklama geldi, Somali'de bir Türk firmasına ait şantiyeye saldırı yapıldı saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
02 Ocak 2021, Cumartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
- Elazığ Kömürhan Köprüsü'nün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan acil durum hastanesi açıklaması -Devamını oku...
- Balıkesir'de mutasyonlu corona virüse yakalanan hasta yurda götürüldü -Devamını oku...
- THY'den İngiltere uçuşları için açıklama -Devamını oku...
- Ankara'da bir evin garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu -Devamını oku...
- Kimlik ve pasaportların 2021 yılı bedelleri belli oldu -Devamını oku...
Dünya
- Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı -Devamını oku...
- Somali'de Türk firmasına ait şantiyede saldırı, ölü ve yaralılar var -Devamını oku...
- Dünyanın en yaşlı kadını 118. yaşını kutladı -Devamını oku...
Spor
- Omar Elabdellaou'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi -Devamını oku...
Magazin
- Geçen günlerde burnundan ve ses tellerinden ameliyat olan Zeynep Alkan, operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayamadı. - Devamını oku...
- Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyura Hakan Hatiopoğlu dedesini corona virüs nedeniyle kaybetti. - Devamını oku...
- Murat Övüç, bir mekanda sahne aldığı sırada yüzlerce kişinin önünde arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür etmişti. Övüç'e tepkiler dinmeyince sonrasında özür dilemişti. Ancak özrü kabul etmeyen Salkım, dava yoluna gitti. Savcılık Övüç hakkında iddianame düzenledi. - Devamını oku...
- YouTuber Enes Batur, kasım ayında bir trafik kazası yaşamış, ölümden dönmüştü. Otomobili, kaza sonrası kullanılmaz hale gelmişti. Batur kendisine yeni bir cip aldı. - Devamını oku...
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Biber dolması
- Dere otlu kabak tarator
- Trileçe
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