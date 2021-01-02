Türkiye Akşam Postası | 2 Ocak 2021

Akşam Postası | 2 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 2 Ocak 2021

Akşam Postası ile yine karşınızdayız! İşte yılın ilk cumartesi gününden öne çıkan bazı haberler: Ankara'da bir evin garajında 3 gencin cansız bedenleri bulundu, THY'den İngiltere uçuşları için açıklama geldi, Somali'de bir Türk firmasına ait şantiyeye saldırı yapıldı saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

02 Ocak 2021, Cumartesi 18:00 Son Güncelleme:
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  • Geçen günlerde burnundan ve ses tellerinden ameliyat olan Zeynep Alkan, operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayamadı. - Devamını oku...
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Domates çorbası
  • Biber dolması
  • Dere otlu kabak tarator
  • Trileçe

Tarifler için tıklayın

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