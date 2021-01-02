Akşam Postası | 2 Ocak 2021

Kimlik ve pasaportların 2021 yılı bedelleri belli oldu

Ankara'da bir evin garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu

THY'den İngiltere uçuşları için açıklama

Elazığ Kömürhan Köprüsü'nün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

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Dünyanın en yaşlı kadını 118. yaşını kutladı

Somali'de Türk firmasına ait şantiyede saldırı, ölü ve yaralılar var

Geçen günlerde burnundan ve ses tellerinden ameliyat olan Zeynep Alkan, operasyon sonrası ilk kez görüntülendi. Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayamadı. - Devamını oku...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyura Hakan Hatiopoğlu dedesini corona virüs nedeniyle kaybetti. - Devamını oku...

Murat Övüç, bir mekanda sahne aldığı sırada yüzlerce kişinin önünde arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür etmişti. Övüç'e tepkiler dinmeyince sonrasında özür dilemişti. Ancak özrü kabul etmeyen Salkım, dava yoluna gitti. Savcılık Övüç hakkında iddianame düzenledi. - Devamını oku...

YouTuber Enes Batur, kasım ayında bir trafik kazası yaşamış, ölümden dönmüştü. Otomobili, kaza sonrası kullanılmaz hale gelmişti. Batur kendisine yeni bir cip aldı. - Devamını oku...