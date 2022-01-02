Akşam Postası | 2 Ocak 2022

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Demet Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun 'yasak aşk' yaşadıkları iddialarıyla ilgili: "Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" dedi. Devamını oku...

Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve her paylaştığı olay olan Şeyma Subaşı, sahilde çekilen bir videosunu yayınladı. Yayınladığı videoya düştüğü not ise epey bir dikkat çekiciydi. Devamını oku...

Alişan'ın kardeşi koronavirüse yakalanmış ardından da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşini kaybeden Alişan yıkıldı, ünlü şarkıcı kardeşinin ölümünün ardından çok zor zamanlar geçirdiğini ve psikoloğa gittiğini açıkladı. Devamını oku...

Türkiye’de de 1980’li yıllarda sevilen ‘Altın Kızlar’ dizisinde ‘Rose’ karakterini oynayan Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...

Sahnelerin aranan ismi Ajda Pekkan yılbaşı gecesi Şişli’de bulunan bir mekânda sahne aldı. Ajda Pekkan yeni imajıyla dikkat çekti. Devamını oku...

Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun kayak kazasında hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Arda Turan kulübeye geçmeye hazırlanıyor: İngiltere'de Arsenal-Manchester City maçına gitti, 'ders' çalıştı - Devamını oku...