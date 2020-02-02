Akşam Postası | 2 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

Milyonlarca emekliye müjde! İkinci promosyon geliyor. Peki hangi emekliler promosyon alıyor? İkinci promosyon ne zaman ödenecek? Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi. Devamını oku...

3. kez toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Çin'de görülen vaka sayısının 14 bin 628 kişinin bulunduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde koronavirüs vakası alan hiçbir vatandaşımız olmamıştır. " dedi. Devamını oku...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devamını oku...

Dünya

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi. Devamını oku...

Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim altında tutulduğu tesiste çalışan bir kamu görevlisi ölü bulundu. Devamını oku...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 'Orta Doğu Barış Planı'nın bazı maddelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyuşmadığını belirtti. Devamını oku...

Spor

Ankaragücü-Kasımpaşa maçında Ankaragücü'nün forveti Dever Orgill ilginç bir harekete imza attı. Orgill, penaltı pozisyonunun ardından VAR kararı gelene kadar cezası sahası içerisinde oturma eylemi yaparak topun gelmesini bekledi. - Devamını oku...

Galatasaray, 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya teslim etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi de uzatılacak olan Emre, sezon sonundan itibaren 10 numaralı formaya en yakın aday. - Devamını oku...

Avustralya Açık tek erkeklerde Novak Djokovic, finalde 4 saat süren karşılaşmada Avusturyalı raket Dominic Thiem'i yenerek şampiyon oldu. - Devamını oku...

Magazin

3 ay önce boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Işın Karaca sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Devamını oku...

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 3.5 yıllık aşkın ardından Nisan 2019’da ayrılmıştı. Eski sevgililerin haftanın 2 günü görüştükleri, sık sık mesajlaştıkları ortaya çıktı. Devamını oku...

Günün iyi haberi

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi bulunca, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. - Devamını oku...

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Derbiye hakem darbesi - Mustafa Kemal Topçu yazdı.