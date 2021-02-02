Akşam Postası | 2 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, Menderes'te 50'li yaşlarda bir vatandaş hayatını kaybetti. Manisa'da toplu intihar eden 4 genç ölmeden önce veda videosu çektiği ortaya çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.
02 Şubat 2021, Salı 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Ziya Selçuk, '1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. ' dedi. Selçuk, 'Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.' diye konuştu. Devamını oku...
- Manisa'da toplu intihar eden 4 genç ölmeden önce veda videosu çekmiş. Devamını oku...
- Öğretmenlerin koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
- Boğaziçi Üniversitesi olaylarında gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil.Devamını oku...
- İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, Menderes'te 50'li yaşlarda bir vatandaş hayatını kaybetti.Devamını oku...
- Mersin'de sağlık çalışanları için getirilen koronavirüs aşıları kayboldu.Devamını oku...
Dünya
- 'Cinsel tacize uğradım' diyerek polise giden cerrahın kahreden sonu. Devamını oku...
- Türkiye'de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı açıklandı. Devamını oku...
- Arkasında darbe olurken canlı yayında aerobik yaptı. Devamını oku...
Magazin
- 13 yaşında evlendirilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, UçanKuş TV’de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı. Devamını oku...
- “Masumlar Apartmanı” dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, Elele dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Güzellikteki ‘kusursuzluk’ anlayışının yerini ‘doğallığa’ bırakması hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kusursuzluğa inanmıyorum. Herkes kusurlu ve herkes mükemmel bence. İnsanı tipine göre ayırmıyorum. Kişi nasıl görünmek istiyorsa, öyle görünür” dedi. Devamını oku...
- Berrak Tüzünataç (37), kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç (35) ile ayrıldı. Devamını oku...
- Justin (26) ve Hailey Bieber (24) çifti restoranların açılmasıyla dışarıda yemeğe çıktı. Çift, yemeğe Rolls Royce’un elektrikli otomobiliyle gitti. Justin, özel sipariş olan bu modele en az 500 bin dolar ödedi. Devamını oku...
Spor
- Corona virüs testi pozitif çıktığı için hastanede olan Gedson Fernandes'e yapılan son 2 test de negatif çıktı. - Devamını oku...
- Liverpool'un Schalke'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli oyunu Ozan Kabak sözleşmeyi imzaladı. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın transferini değerlendirdi ve milli stoper hakkında övgü dolu konuştu. - Devamını oku...
- Andre Villas Boas kendisinden habersiz transfer yapılınca istifa etti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Bezelye yemeği
- Salçalı makarna
- Yalancı tavuk göğsü
BUNLARI DA OKUYUN