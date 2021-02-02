Akşam Postası | 2 Şubat 2021

İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, Menderes'te 50'li yaşlarda bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bakan Ziya Selçuk, '1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. ' dedi. Selçuk, 'Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.' diye konuştu.

13 yaşında evlendirilen Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, UçanKuş TV’de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programında, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı. Devamını oku...

“Masumlar Apartmanı” dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, Elele dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Güzellikteki ‘kusursuzluk’ anlayışının yerini ‘doğallığa’ bırakması hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kusursuzluğa inanmıyorum. Herkes kusurlu ve herkes mükemmel bence. İnsanı tipine göre ayırmıyorum. Kişi nasıl görünmek istiyorsa, öyle görünür” dedi. Devamını oku...

Berrak Tüzünataç (37), kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç (35) ile ayrıldı. Devamını oku...