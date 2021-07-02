Akşam Postası | 2 Temmuz 2021

İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı: Yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor -Devamını oku...

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Adliyeye sevk edildiler

50 yaş altı kişiler için 3'üncü doz açıklaması! Prof. Dr. İlhan duyurdu -Devamını oku...

Elmalı Davası'nda önemli rapor: Babaannenin çocuklarda gözlemlediğini öne sürdüğü fiziksel ve psikolojik problemlerin olmadığı tespit edilmiş, çocuklar sorulduğunda da bu fiziksel sıkıntıları yaşamadıklarını beyan etmektedir. -Devamını oku...

Son 14 yılın en kötüsü! Amazonlar giderek yok oluyor -Devamını oku...

Filipinler'de binlerce kişi tahliye ediliyor -Devamını oku...

Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor -Devamını oku...

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (46) ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd (31) hakkında müthiş bir iddia ortaya atıldı. Los Angeles'taki bir restorandan çıkarken görülen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. - Devamını oku...

Bir dönem asistanlık yapan ünlü cast direktörü Harika Uygur, Kartal Tibet'in vefatının ardından usta oyuncu ile duygusal bir anısını anlattı. - Devamını oku...

Spor paylaşımlarıyla çok konuşulan Hülya Avşar bu sefer makyajsız bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı corona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sevenleri, Tektaş'tan gelecek güzel haberi bekliyor. - Devamını oku...

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural çifti aldıkları ölüm haberiyle yıkıldı. Kıvılcım Ural'ın babası Fikret Ural hayata veda etti. - Devamını oku...

Manken Özge Ulusoy, takipçisinden gelen yoruma sessiz kalmadı. "Şu terbiyesize bakın" diyerek takipçisini ifşa etti. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin iki eski kaptanı mahkemelik oldu. Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. - Devamını oku...

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'da verdi. St. Petersburg'da oynanacak finalin tarihi ise 28 Mayıs 2022 olarak belirlendi. - Devamını oku...

Giuliano'nun ikinci Türkiye macerası da bitti. Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'de de sadece 1 sezon oynayan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrıldı. - Devamını oku...