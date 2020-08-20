Akşam Postası | 20 Ağustos 2020
Akşam Postası ile günün öne çıkan tüm haberlerini birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsin. Çünkü işimiz bu! İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.
20 Ağustos 2020, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile buluştu. -Devamını oku...
Merkez Bankası faiz kararını verdi. -Devamını oku...
Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme. -Devamını oku...
2 kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayan saldırgan İbrahim Yünkutay yakalandı. -Devamını oku...
İstanbul Sözleşmesi için AK Parti'de atılacak adımlar belli oldu. -Devamını oku...
Dünya
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması. -Devamını oku...
ABD'deki Türk kasiyere ödül. -Devamını oku...
Yangına müdahale eden helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Magazin
Eliz Sakuçoğlu: 15 yaşında gizli gizli sigara içerken evi yaktım. - Devamını oku...
YouTuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez yan yana görüntülendi. Alışveriş yapan çift, 1 milyon 350 bin TL'lik otomobille dikkat çekti. - Devamını oku...
Bursa'da temizlik işçisi Habib Çaylı, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etmişti. Kredi borcu bulunan Çaylı için Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli harekete geçti. - Devamını oku...
Ebru Gündeş’in 8 yıl önce eşi Reza Zarrab’ın hediye ettiği yarış atını sattığı öne sürülmüştü. Duty Free isimli atın akıbeti ortaya çıktı. -Devamını oku...
Bir süredir eşi Amine Gülşe ve 4.5 aylık kızı ile Çeşme’deki evlerinde tatil yapan Mesut Özil, hem plajları hem de emlak fiyatlarını hareketlendirdi. - Devamını oku...
Spor
Beşiktaş golcü adaylarını belirledi. -Devamını oku...
Eğlence
Yaz yağmurunda izlenecek az bilinen 10 aşk filmi- Devamını oku...
Ayrılmadan ve ara vermeden önce denemeniz gereken 10 yol- Devamını oku...
Virechana diyeti nedir?: Bu diyette spor yasak- Devamını oku...
Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tarhana çorbası
- Taze fasulye
- Duvaklı pilav
- Alman pastası
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.