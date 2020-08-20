Türkiye Akşam Postası | 20 Ağustos 2020

Akşam Postası | 20 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 20 Ağustos 2020

Akşam Postası ile günün öne çıkan tüm haberlerini birkaç dakika içerisinde öğrenebilirsin. Çünkü işimiz bu! İşte günün özeti niteliğindeki Akşam Postası.

20 Ağustos 2020, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Tarhana çorbası
  • Taze fasulye
  • Duvaklı pilav
  • Alman pastası 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Büyüleyici deniz dalgası.

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