Türkiye Akşam Postası | 20 Aralık 2020

Akşam Postası | 20 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 20 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Muğla'nın ardından Van'da da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Üniversiteler için sarf ettiği “Neredeyse fuhuş evleri” sözleri için Sofuoğlu’na, AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerden, üniversite camiasından, YÖK’ten, kadın ve öğrenci derneklerinden tepkiler çığ gibi. Sağlık çalışanlarına hangi haklar geliyor? Dünya Sağlık Örgütü' harekete geçti; Hollanda, İngiltere'ye uçuşları durdurdu.

20 Aralık 2020, Pazar 17:43 Son Güncelleme:
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Dünya

  • Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçiren olay! Hollanda uçuşları durdurdu. Devamını oku...
  • Aşı pasaportu kazananlar kısıtlamalardan muaf tutulacak mı? Devamını oku...
  • Sağlık çalışanlarına uygulanan aşıya ilişkin video büyük tepki çekti. Devamını oku...

Magazin

  • Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen’le evlenen İbrahim Büyükak'tan güzel haber geldi. Devamını oku...
  • 'Survivor 2020' yarışmasıyla adını duyuran Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notuyla sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir aşk pozu paylaştı. Devamını oku...
  • Barbadoslu şarkıcı Rihanna (32), kozmetik markası Fenty’nin yeni koleksiyonu için gerisayımda. Dünyanın en zengin şarkıcısı olan Rihanna, koleksiyon sonrası tatile çıktı. HVN marka bikinisi, Chrome Hearts marka gözlükleri ve iki Chanel çantasıyla tatil pozu verdi. Plaj stili, 10 bin doları buldu. Devamını oku...

Spor

  • Şansal Büyüka son 6 maçta 4. kez kaybeden Fenerbahçe'deki krizin sebeplerine değindi. Büyüka, oyunculardan teknik direktöre, sportif direktörden yönetime kadar eleştirilerini herkese yöneltti. - Devamını oku...
  • Lille'de yeniden doğan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, bu gece oynanacak kritik PSG maçı öncesi konuştu. TF1 kanalındaki 'La Story' programına katılan Burak, Fransa'ya transferini ve hayallerini anlattı. Burak, PSG maçı öncesi dünyaca ünlü L'equipe gazetesine de kapak oldu. Kapakta Lille'den Burak, PSG'den ise Verratti yer aldı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Tarhana çorbası
  • Biftek kızartma
  • Pirinç pilavı 
  • Sütlaç

Günün menüsü tarifleri için tıklayın

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