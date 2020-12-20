Akşam Postası | 20 Aralık 2020

Memur olmak isteyenler dikkat: Başvurular devam ediyor.

Kadınlar KADES uygulamasını 1 milyon 174 bin kez indirdi.

Erdoğan'ın evini çekerken yakalanan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen’le evlenen İbrahim Büyükak'tan güzel haber geldi. Devamını oku...

'Survivor 2020' yarışmasıyla adını duyuran Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notuyla sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir aşk pozu paylaştı. Devamını oku...