Akşam Postası | 20 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı. Devlet Bahçeli 'askıda ekmek' eleştirileriyle ilgili konuştu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim-kurgu dizisiyle ekranlara dönüyor. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
20 Ekim 2020, Salı 18:03 Son Güncelleme:
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Gündem
- Corona virüste kış önlemleri geliyor! Önümüzdeki 15 gün belirleyecek. Devamını oku...
- İYİ Parti'deki 'FETÖ'cü' iddiasına Meral Akşener'den ilk yorum .Devamını oku...
- Bahçeli'den 'askıda ekmek' kampanyasına yapılan eleştirilere yanıt. Devamını oku...
- Kadir Şeker'e verilen 12.5 yıl hapis cezasını yeterli bulmadılar. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın bir talebi var. Devamını oku...
- Ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği ürün yok satıyor. Devamını oku...
- Eski erkek arkadaşının elindeki özel fotoğraflar hayatını kararttı. Devamını oku...
- 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku ile ilgili gelişme. Devamını oku...
- Coronaya yakalanan hamile eşine 'O çocukla ağız ağıza mı geldin?' diyerek dehşeti yaşattı. Devamını oku...
Dünya
- Zengilan şehri 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı. Devamını oku...
- Kadınlara zorunlu askerlik geliyor! 100 bin kadına celp gönderilecek. Devamını oku...
- İşte İsrail ile vizeleri kaldıran ilk Arap ülkesi. Devamını oku...
Magazin
- 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, 2017 yılında Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’la katıldığı ‘Dünya Güzellerim’ programının sunucusu Burcu Esmersoy hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı: Onunla aram asla düzelemez! - Devamını oku...
- Netflix yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projelerini bir basın buluşmasıyla tanıttı. Online yapılan buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstleneceği, Tolga Karaçelik'in yöneteceği "Bir Denizaltı Hikayesi" de tanıtıldı. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz ay 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Justin Bieber ve Hailey Bieber aşkı yine çıtayı arşa çıkaracak kadar yüksek. Öyle ki, dün sürpriz bir şekilde dövme yaptıran Hailey, yüzük parmağına Justin'in ismini temsil eden bir J harfi ve yanına da parlayan bir kuzey yıldızı yaptırmayı seçti. - Devamını oku...
Spor
- Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, locasında yaşanan kavgayla ilgili konuştu. - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi'nde beklenen an geldi. Grup maçlarının ilki bu akşam itibarıyla başlıyor. Türkiye'nin tek temsilcisi Başakşehir de saat 22:00'da Leipzig deplasmanına çıkacak. - Devamını oku...
- Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- İzmir köfte
- Havuç tarator
- Çilekli pasta
Günün videosu
Tohumdan domates nasıl yetiştirilir?
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