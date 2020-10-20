Akşam Postası | 20 Ekim 2020

Netflix yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projelerini bir basın buluşmasıyla tanıttı. Online yapılan buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstleneceği, Tolga Karaçelik'in yöneteceği "Bir Denizaltı Hikayesi" de tanıtıldı.

Geçtiğimiz ay 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Justin Bieber ve Hailey Bieber aşkı yine çıtayı arşa çıkaracak kadar yüksek. Öyle ki, dün sürpriz bir şekilde dövme yaptıran Hailey, yüzük parmağına Justin'in ismini temsil eden bir J harfi ve yanına da parlayan bir kuzey yıldızı yaptırmayı seçti.

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