Akşam Postası | 20 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da konuştu: İş birliğimizi derinleştirmekte kararlıyız -Devamını oku...

Bitcoin yükselişini sürdürüyor! Tüm zamanların rekoru... -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı'ndan meslek liseleriyle ilgili flaş açıklama -Devamını oku...

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Doktorun tüfekle vurduğu meslektaşı hayatını kaybetti! -Devamını oku...

İcralık araç ihalesinde şok! 6 ay boyunca takip edildiler… -Devamını oku...

Aşkı için tahttan vazgeçen Mako, Prenses olarak son kez sarayda -Devamını oku...

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Yasaklar kapıda! Yeni varyant sonrası flaş kararlar! Önlemler artırılıyor -Devamını oku...

Görülmemiş deney! Koronavirüs bulaştırılmasına izin verene 50 bin TL ödül verilecek! -Devamını oku...

Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayılan Feyza Aktan yine birbirine girdi. Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşandı. Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat attı, bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucu Songül karlı sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Songül Karlı son olarak dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz aylarda koronavirüsüne yakalanmış ve gördüğü tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmuştu. Aleyna Tilki’nin annesi olarak tanınan Havva Öztel, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Devamını oku...

Son olarak 'Atiye' dizisinde rol alan ve daha önce 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Kiralık Aşk', 'Umuda Kelepçe Vurulmaz' gibi pek çok dizide rol almış olan Melisa Şenolsun, şimdilerde 'Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısına çıkıyor. Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Şenolsun'un katıldığı film festivalinde giydiği kıyafeti diline doladı. Devamını oku...

Kardashian ailesi bir süredir Kim Kardashian ile Kanye West'in biten ilişkileriyle gündemdeyken, ailenin diğer bireylerinden Kourtney Kardashian (41) ise bu yılın başından beri aşk yaşadığı sevgilisiTravis Barker (46) ile evlenmeye hazırlanıyor. Ancak Barker'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Kardashian'ın bu cevabı, ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı mutlu etmedi. Devamını oku...

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihi konusunda hala kararsız olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Osayi'ye ceza gelebilir! PFDK kararları ne olacak? - Devamını oku...

Galatasaray'da Sacha Boey Beşiktaş maçına saklanıyor: Moskova deplasmanına götürülmedi. - Devamını oku...