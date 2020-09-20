Akşam Postası | 20 Eylül 2020
Akşam Postası sana günün tüm öne çıkan gelişmelerini özetleyecek. Türkiye ve dünya gündeminden uzak kalmamak sadece 5 dakika uzağında. Posta ile Akşam Postası yayında!
20 Eylül 2020, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın teklifine yanıt. Devamını oku...
- Balıkesir’de dün akşam başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Devamını oku...
- Antalya’da veliler duyuruyu yanlış anlayınca 5 bin başvuru yapıldı.Devamını oku...
- Taksim'de genç kadını adım adım takip eden sapık kameraya yansıdı.Devamını oku...
- Sivas Valisi ile Aksaray Valisi arasında "Anadolu Aslanı" atışmasına beğeni yağdı.Devamını oku...
- Aylarca kimseyi evine sokmayan adam, corona virüsü ummadığı yerden aldı.Devamını oku...
- Meral Akşener 1289 oyla yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.Devamını oku...
- Corona hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün izinli sayılacak.Devamını oku...
- 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı.Devamını oku...
Dünya
- Ankara, Meriç nehri sınırına dev haç dikenleri arıyor. Devamını oku...
- Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk var. Devamını oku...
- Karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza verilecek.Devamını oku...
- Aşı çalışmalarında ikinci gönüllüde de yan etki görüldü.Devamını oku...
Magazin
- Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi. Devamını oku...
- Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik'in ilk bebeklerinin dünyaya gelip gelmediği merak konusu olmuştu. Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den, 'bebek dünyaya geldi' iddialarını yalanlayan bir paylaşım geldi. Devamını oku...
- Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden; güzel oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Devamını oku...
Spor
- Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağındaki ısınma turlarında kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu hastanelik oldu. - Devamını oku...
- Fenerbahçe ile adı anılan ve sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere göz kırpan Eran Zahavi, önceki gün Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesini feshetmişti. Zahavi'nin yeni takımı belli oldu. Oyuncu PSV ile anlaştı. - Devamını oku...
- Spor tarihimizin en unutulmaz günlerinden birinin 32. yıldönümündeyiz. 'Cep Herkülü' lakaplı halter sporunun en büyük isimlerinden biri olarak görülen sporcumuz Naim Süleymanoğlu, 32 yıl önce kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak bir daha tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmıştı. - Devamını oku...
- Cengiz Ünder resmen Leicester City'de. Leicester, Roma'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve 25 milyon euro satın alma hakkına sahip olacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tarhana çorbası
- Bostan kebabı
- Pirinç pilavı
- İrmik helvası
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Spor tarihimizin en unutulmaz günlerinden birinin 32. yıldönümündeyiz. 'Cep Herkülü' lakaplı halter sporunun en büyük isimlerinden biri olarak görülen sporcumuz Naim Süleymanoğlu, 32 yıl önce kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak bir daha tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmıştı.
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