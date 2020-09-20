Akşam Postası | 20 Eylül 2020

Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk var.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik'in ilk bebeklerinin dünyaya gelip gelmediği merak konusu olmuştu. Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den, 'bebek dünyaya geldi' iddialarını yalanlayan bir paylaşım geldi.

Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağındaki ısınma turlarında kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu hastanelik oldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe ile adı anılan ve sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere göz kırpan Eran Zahavi, önceki gün Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesini feshetmişti. Zahavi'nin yeni takımı belli oldu. Oyuncu PSV ile anlaştı. - Devamını oku...

Spor tarihimizin en unutulmaz günlerinden birinin 32. yıldönümündeyiz. 'Cep Herkülü' lakaplı halter sporunun en büyük isimlerinden biri olarak görülen sporcumuz Naim Süleymanoğlu, 32 yıl önce kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak bir daha tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmıştı. - Devamını oku...