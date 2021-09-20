Türkiye Akşam Postası | 20 Eylül 2021

Akşam Postası | 20 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 20 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Uyarılar peş peşe geldi! Dikkat! 10 derece birden düşecek... - ÖTV indiriminin ardından şok görüntü! Sıfır araçlarda stokçuluk isyanı… - Rusya’da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda bugün itibarıyla Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Uyarılar peş peşe geldi! Dikkat! 10 derece birden düşecek...Devamını oku...

ÖTV indiriminin ardından şok görüntü! Sıfır araçlarda stokçuluk isyanı…Devamını oku...

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Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser sunuculuğunu üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli programa konuk olan Yıldız Tilbe, bugün Ulus’ta yer alan bir hastaneye giderek ameliyat oldu. - Devamını oku

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda bugün itibarıyla Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Saat 15.00'de başlayan imza töreninde Kuntz, Nihat Özdemir ve Hamit Altıntop açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan bazı noktalar. - Devamını oku

Galatasaray'da neler oluyor? Fatih Terim, taraftar ve oyuncular arasında gerilim - Devamını oku

https://www.posta.com.tr/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-2377130 - Devamını oku

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