Akşam Postası | 20 Eylül 2021

Uyarılar peş peşe geldi! Dikkat! 10 derece birden düşecek...Devamını oku...

ÖTV indiriminin ardından şok görüntü! Sıfır araçlarda stokçuluk isyanı…Devamını oku...

Celal Şengör'ün 'kız öğrenci' sözleri tepki toplamıştı! İlk kez konuştu. Devamını oku...

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CHP'de skandal ses kaydı! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar. Devamını oku...

Rusya’da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...Devamını oku...

ABD, 18 yaş üstüne koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor. Devamını oku...

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Dünyayı sarsan suikast! Nükleer bilimci 1600 km uzaktan yapay zekayla öldürüldü. Devamını oku...

Dün akşam Bülent Ersoy ve Mustafa Keser sunuculuğunu üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’ isimli programa konuk olan Yıldız Tilbe, bugün Ulus’ta yer alan bir hastaneye giderek ameliyat oldu. - Devamını oku

Şarkıcı Zara, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Son olarak, Kıbrıs konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kırmızı elbisesiyle göz doldurdu. - Devamını oku

Bülent Ersoy'un yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı! İşte o detay... - Devamını oku

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'dan dedikoduları bitiren paylaşım - Devamını oku

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda bugün itibarıyla Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Saat 15.00'de başlayan imza töreninde Kuntz, Nihat Özdemir ve Hamit Altıntop açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan bazı noktalar. - Devamını oku

Galatasaray'da neler oluyor? Fatih Terim, taraftar ve oyuncular arasında gerilim - Devamını oku

https://www.posta.com.tr/super-ligde-haftanin-hakemleri-aciklandi-2377130 - Devamını oku