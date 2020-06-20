Akşam Postası | 20 Haziran 2020
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20 Haziran 2020, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs ile mücadelede yeni sloganı duyurdu. - Devamını oku...
Prof. Dr. Kara, kış aylarına dikkat çekti. - Devamını oku...
Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek. Devamını oku...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Fransız gemilerine taciz' iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Devamını oku...
Bekçilerin yeni görevleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'den açıklama. - Devamını oku...
Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt. - Devamını oku...
Dünya
Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı. Devamını oku...
Atık sular incelendi, İtalya'da aralık ayında virüs bulunuyormuş. - Devamını oku...
Spor
Yılmaz Vural, corona virüse yakalandı. - Devamını oku...
Magazin
Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de 150 bin TL'ye malikane tuttu. - Devamını oku...
Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'a gitmek için 17 bin dolara özel jet kiraladı. - Devamını oku...
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin’in 3 yıllık evliliği 3 ay önce sona erdi. - Devamını oku...
Radamel Falcao eşi Lorelei'nin doğum gününü kızları ile kutladı. Romantik Falcao eşine muhteşem bir sürpriz hazırladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Şehriyeli tavuk çorbası
- Enginar
- Sebzeli bulgur pilavı
- Elmalı pasta