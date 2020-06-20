Türkiye Akşam Postası | 20 Haziran 2020

Akşam Postası | 20 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 20 Haziran 2020

Akşam Postası'yla 5 dakikanı ayırarak her şeyden haberdar ol. Öne çıkan haberler burada. Akşam Postası'nı oku, günü değerlendir.

20 Haziran 2020, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs ile mücadelede yeni sloganı duyurdu. - Devamını oku...

Prof. Dr. Kara, kış aylarına dikkat çekti. - Devamını oku...

Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Fransız gemilerine taciz' iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Devamını oku...

Bekçilerin yeni görevleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'den açıklama. - Devamını oku...

Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt. - Devamını oku...

Dünya

Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı. Devamını oku...

Atık sular incelendi, İtalya'da aralık ayında virüs bulunuyormuş. - Devamını oku...

Spor

Yılmaz Vural, corona virüse yakalandı. - Devamını oku...

Magazin

Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de 150 bin TL'ye malikane tuttu. - Devamını oku...

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'a gitmek için 17 bin dolara özel jet kiraladı. - Devamını oku...

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin’in 3 yıllık evliliği 3 ay önce sona erdi. - Devamını oku...

Radamel Falcao eşi Lorelei'nin doğum gününü kızları ile kutladı. Romantik Falcao eşine muhteşem bir sürpriz hazırladı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Şehriyeli tavuk çorbası
  • Enginar
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Elmalı pasta 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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