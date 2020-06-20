Akşam Postası | 20 Haziran 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs ile mücadelede yeni sloganı duyurdu. - Devamını oku...

Prof. Dr. Kara, kış aylarına dikkat çekti. - Devamını oku...

Huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Fransız gemilerine taciz' iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Devamını oku...

Bekçilerin yeni görevleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'den açıklama. - Devamını oku...

Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt. - Devamını oku...

Dünya

Floyd'un ölümüne sebep olan bir polis daha serbest bırakıldı. Devamını oku...

Atık sular incelendi, İtalya'da aralık ayında virüs bulunuyormuş. - Devamını oku...

Spor

Yılmaz Vural, corona virüse yakalandı. - Devamını oku...

Magazin

Beyazıt Öztürk tatil için Çeşme'de 150 bin TL'ye malikane tuttu. - Devamını oku...

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'a gitmek için 17 bin dolara özel jet kiraladı. - Devamını oku...

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin’in 3 yıllık evliliği 3 ay önce sona erdi. - Devamını oku...

Radamel Falcao eşi Lorelei'nin doğum gününü kızları ile kutladı. Romantik Falcao eşine muhteşem bir sürpriz hazırladı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Şehriyeli tavuk çorbası

Enginar

Sebzeli bulgur pilavı

Elmalı pasta

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.