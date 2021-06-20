Akşam Postası | 20 Haziran 2021

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Yunanistan ile mezarlık krizinde yeni gelişme: İslami usullere uygun defnedilecek. Devamını oku...

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Felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, 7 kez evlilik yapan Gönül Yazar’ın kendi nikah şahidiyle bir dönem aşk yaşadığını iddia etti. Çıkan iddialara Gönül Yazar’dan cevap geldi. - Devamını oku

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan çocuklarıyla olan ilişkisini, baba olmanın getirdiği sorumlulukları ve ilk kez baba olduğunda duyduğu heyecanı anlattı. - Devamını oku

İlişkileri magazin dünyasını çokça meşgul eden bir ayrı, bir barışık halleri ile dikkat çeken Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. - Devamını oku

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Türkiye, EURO 2020 grubundan nasıl çıkar? - Devamını oku...

Galatasaray'da en çok merak edilen konu teknik direktörün kim olacağı. Burak Elmas Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtladı. - Devamını oku...

Şenol Güneş, dün yaptığı açıklamada "Orta sahada değişiklikler olabilir" mesajı vermişti. Güneş, önceki maçlarda şans vermediği oyunculara şans verecek. - Devamını oku...

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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

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