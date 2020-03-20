Akşam Postası | 20 Mart 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye çapında yaygınlaştırılacak testlerin nasıl olacağı, herkesin yaptırıp yaptıramayacağı hakkında konuştu. Koca ayrıca, "Ben diyorum ki, herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok." dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek her türlü toplantı Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.Devamını oku...

Corona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen genelgeye göre, manav ve pazar yerlerinde seçmece ürün satışı sona erecek. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin kişi için istihdam sağlanacağını açıkladı.Devamını oku...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde corona virüs testi pozitif çıkan kimse olmadığını söyledi. Devamını oku...

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisi gösterirken İSÜKÖK Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, kök hücre tedavisinin corona virüste umut verici olabileceğini söyledi. Devamını oku...





Dünya

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs pandemi karşısında herkesin sakin kalması gerektiğini söyledi ve Reddit üzerinden yaptığı canlı yayında corona virüs aşısı için tarih verdi. Devamını oku...

İspanya'daki corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, vaka sayısı da 19 bin 980'e yükseldi.Devamını oku...

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.Devamını oku...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dünyaya hızla yayılan corona virüs salgınıyla ilgili, "Daha krizin başındayız, virüsle savaşta zamanla yarışıyoruz ve harekete geçmemiz gerekiyor" dedi. Devamını oku...

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan corona virüs 10 binden fazla kişi hayatını kaybederken iyileşen kişi sayısı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, virüse yakalanan insanların yüzde 90'ı iyileşti. Devamını oku...





Magazin

Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Devamını oku...

Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Barda, babası Mehmet Ali Erbil’in hastalığı aklına gelince ağlamaya başladı. Yasmin, “Defol git, seni çekmek zorunda değiliz” diyerek kendisine küfür eden arkadaşlarını karakola şikayet etti. Devamını oku...

Oyuncu Pınar Deniz’in annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Devamını oku...





Spor

TFF'de Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti - Devamını oku...

Belarus corona virüs dinlemedi: Yeni sezon seyircili başladı - Devamını oku...

Sion, maaş indirimine gitmeyen 8 futbolcusunu takımdan gönderdi - Devamını oku...

İspanyol spor gazetecisi Jose Maria Candela corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Devamını oku...

Maddi krizdeki Roma, Cengiz Ünder'i feda edecek - Devamını oku...

Fenerbahçe antrenmanda uzaktan eğitim sistemine geçiyor - Devamını oku...





Günün menüsü

Tarhana çorbası tarifi

Karalahana yemeği tarifi

Sade bulgur pilavı tarifi

İrmikli muhallebi tatlısı tarifi

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