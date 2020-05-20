Akşam Postası | 20 Mayıs 2020
Gün içerisindeki gelişmelerden bilmen gereken her şeyi senin için bir araya topladık. 20 Mayıs akşamına kadar şimdilik bunlar oldu. Posta oku, habersiz ve eğlencesiz kalma.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bakan Koca, şehirler arası seyahatin HES kodu ile olacağını duyurdu. Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da bir müjde verdi. Devamını oku...
- Bu görüntüler coronadan en çok etkilenen 10 ilimizden birinde çekildi! Adım atacak yer yok.Devamını oku...
- Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının kaynağı ortaya çıktı.Devamını oku...
- Bakan Akar, TSK'daki toplam corona virüs vaka sayısını açıkladı.Devamını oku...
- Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Devamını oku...
- Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat 24 milyon lira dolandırıldı.Devamını oku...
- Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapan Sivaslı vatandaş onay aldı.Devamını oku...
Dünya
- Bikiniyle corona virüs hastalarını tedavi eden hemşire olay oldu! Savunması ilginç.Devamını oku...
- ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurdu. Devamını oku...
- Cambridge Üniversitesi yeni akademik yılda dersleri internet üzerinden verecek Devamını oku...
- Apple, iOS 13.5 sürümü yayınladı! iOS 13.5 ile gelen yenilikler neler? Devamını oku...
- Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün spor salonunda çektiği selfie'yi paylaştı. 50 yaşındaki yıldızın arkasında görünen kel ve maskeli silüet dikkat çekti. Devamını oku...
- Pink Floyd'ta husumet sürüyor. Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un eski üyelerinden Roger Waters, diğer bir grup üyesi David Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında ‘yasaklandığını’ duyurdu. Devamını oku...
- Mafia: Trilogy sonunda duyuruldu Devamını oku...
- Kourtney Kardashian led ışıklı maske satışına başladı Devamını oku...
- Huawei telefonların arama motoru Yandex oldu Devamını oku...
Magazin
- Corona virüse yakalanan Burak Akkul: Bir an önce ölsün şu virüs! - Devamını oku...
- İrem Derici, Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalına konuk oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan Derici, "Ekmeğin arasına sim kartı koyup yiyince, hastaneye yatırıldım" dedi. - Devamını oku...
- Oyuncu Merve Boluğur’un “Beni hak etmek o kadar kolay değil” sözleriyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.- Devamını oku...
- Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın yüzünü gösterdi. - Devamını oku...
Spor
- Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettikten sonra neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Özellikle takımdaki yabancı oyuncularla arasında sorunlar olduğu söylenen Hasan Şaş, ayrılık kararının ardından yabancı oyunculardan gelen mesajları paylaştı. - Devamını oku...
- Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün resmen açıkladı: "Acun Ilıcalı ile bir araya geleceğiz" - Devamını oku...
- 2005 yılında hayatını kaybeden efsane futbolcu George Best'in 1978-1986 yılları arasında 8 sene evli kaldığı eşi Angie Best, eski eşiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Angie, George'un kendisini tedavi için yattığı klinikte bile aldattığını söyledi. - Devamını oku...
- Kahire'de 4 soyguncu ilginç bir yöntemle soygun yapmaya çalıştı. 4 kafadar Muhammed Salah maskesi takarak mağaza soymaya çalıştı fakat yakayı ele verdi. - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Ezogelin çorbası tarifi
- Fırında tavuk but tarifi
- Közlenmiş biber salatası tarifi
- Kadayıf sarma tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
19 Mayıs Posta özel canlı yayınları konuğu, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ydı.