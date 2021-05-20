Akşam Postası | 20 Mayıs 2021

Türkiye Pfizer ile BioNTech aşısı satışında anlaştı -Devamını oku...

Hava durumu için son dakika uyarısı! Yağış ve dolu geliyor! İçlerinde İstanbul da var -Devamını oku...

Meral Akşener’in Rize İkizdere’deki ziyaretinde gerginlik -Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Kandil'in Işıkları söndü' açıklaması -Devamını oku...

İstanbul'un en pahalı 3 ilçesi! İşte fiyat artışının nedeni -Devamını oku...

Arife öğretmeni katletti! Kayseri’de kahreden olay… -Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü, bugüne kadar onaylanmış aşıların salgında bütün varyantlara karşı etkili olduğunu duyurdu. -Devamını oku...

Pentagon'dan yeni UFO açıklaması: Görüntüler inceleniyor -Devamını oku...

Yeni imajıyla ve verdiği kilolarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Seki'ye İbrahim Tatlıses, "Hani zayıflamıştın? Davul gibi olmuşsun" demişti. Seki, son paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşkına uğrattı. - Devamını oku

Survivor Türkiye 2021 programında gönüllüler takımında başlayıp sonrasında ünlüler takımına geçen İlayda Şeker, TV8’de katıldığı programda dobra açıklamalarda bulundu. - Devamını oku

2018'de düğünlerinden bir ay önce nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda kalbini yeni bir aşka açmıştı. Şimdi ise çift evleniyor. - Devamını oku

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. - Devamını oku

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday oldu. - Devamını oku...

Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı 14.30'da TT Stadyumu'nda olacak. - Devamını oku...

Şampiyon Beşiktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı. - Devamını oku...

Göztepe'de bir devir sona eriyor. Kulübün 7 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Sepil görevi bırakacağını açıkladı. - Devamını oku...

Macar hakem Sandor Puhl 65 yaşında hayatını kaybetti. Puhl 1994-1997 yılları arasında IFFHS (Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) tarafından 4 kez üst üste 'dünyanın en iyi hakemi' seçilmişti. - Devamını oku...