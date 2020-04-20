Akşam Postası | 20 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
20 Nisan 2020, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan metro müjdesi verdi. Devamını oku...
Sağlık Bakanı Koca'dan "Neden herkese test yapılmıyor?" sorusuna yanıt. Devamını oku...
Erdoğan'dan "Corona virüs ne zaman bitecek?" sorusuna cevap: Ramazan bayramında çifte bayram yapacağız. Devamını oku...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne 3 milyonu aşkın sigortalı için 270 bine yakın firmanın başvurduğunu açıkladı. Devamını oku...
Yerli solunum cihazları Başakşehir Hastanesi'ne teslim edildi. Bakan Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi. Devamını oku...
Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten ezber bozan uyarı: Corona virüs vücutta 27 gün kalabilir. Devamını oku...
Dünya
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel covid-19 ilacı klinik testleri geçti, bugün piyasaya sürülecek. Devamını oku...
Savunmasız çocuklar corona virüsün etkilerinden nasıl korunmalı?Devamını oku...
Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Fransa'da polis ekipleri ve protestocular arasında arbede yaşandı.Devamını oku...
Hangi ülkeler corona virüs kısıtlamalarını gevşetmeye başladı? Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Nick Cordero corona virüs yüzünden bacağını kaybetti. -Devamını oku...
- Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Evdeki Ses” yarışmasını başlattı. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kolunu kesti ve o anların videosunu Instagram'ın story bölümünden paylaştı. - Devamını oku...
- Aynur Aydın sütyenlerine klip çekti. - Devamını oku...
Spor
- Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, sosyal medyada kendisinin attığı öne sürülen bazı özel mesajları yayınlayan kişiler hakkında dava açacağını ifade etti. - Devamını oku...
- Quaresma: "Çocukken banyomuz yoktu, şu an günde 4-5 kez yıkanıyorum" - Devamını oku...
- Batuhan Karadeniz: "Fatih Terim biraz daha konuşsa ağlayacaktım" - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Fasulye çorbası tarifi
- Kirde kebabı tarifi
- Erişte tarifi
- Vişneli bisküvi tatlısı tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün podcast'i