Akşam Postası | 20 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! AK Parti’den kanun teklifi: Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu. - Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı, dikkat çeken vasiyet! - Faz-2 çalışması tamamlanan yerli aşıda hangi yan etkiler görüldü? - UEFA, Avrupa Süper Ligi için kınama yayımladı ve 55 ülke federasyonu tarafından bu kınama kabul edildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
20 Nisan 2021, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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- AK Parti’den kanun teklifi! Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu… -a href="https://www.posta.com.tr/ak-partiden-kanun-teklifi-turkiye-ile-misir-arasinda-dostluk-grubu-2321946" target="_blank">Devamını oku...a>
- Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı, dikkat çeken vasiyet! -Devamını oku...
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- UEFA, Avrupa Süper Ligi karşıtı girişimlerini sürdürüyor. Paydaşlarıyla beraber hareket eden UEFA, kınama yayımladı ve 55 ülke federasyonu tarafından bu kınama kabul edildi. - Devamını oku...
- TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın İsviçre’de yapılan 45. Olağan Genel Kongresi’nde, 55 üye ülkenin 47'sinin oyuyla yeniden Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılması gerektiğini ve bunun için davet beklemek yerine harekete geçerek başvurulması gerektiğini söyledi. - Devamını oku...
- UEFA, 12 kulübe 50 milyar euro'luk dava açmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...
- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den hiçbir takımın katılmayacağını açıkladı. Özdemir, katılma kararı alan bir takım olursa UEFA'nın yaptırımlarını uygulayacaklarını söyledi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- DÖVME ÇORBASI
- TEPSİ KEBABI
- BİBER DOLMASI
- ÇİLEKLİ PASTA
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