Akşam Postası | 20 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin dönüşünde medya mensuplarıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan, "Niye Miçotakis, Hafter’i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı." dedi. Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak. Kurun dış risklerden etkilenmeyeceğine finansal mimari kurduk" dedi. Devamını oku...

Ceren'in katili Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Devamını oku...

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'tan mahkemede isyan ettiren sözler. Devamını oku...

FETÖ'den aranan iki ktirik isim Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı, saklandıkları evde 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 lira ile yakalandı. Öte yandan FETÖ’nün futbol yapılanması davasında karar açıklandı. Devamını oku...

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna itiraz reddedildi. Devamını oku...

Tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen ve ‘Toprak Dede’ olarak adlandırılan Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı. Devamını oku...

Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesi paylaşıldı. Devamını oku...

Aylardır yangınlar ile mücadele eden Avustralya şimdi de toz fırtınası ile mücadele ediyor. Gök gürültülü fırtınaların meydana getirdiği rüzgarlar, bazı kasabalarda gündüzü geceye çevirdi. Devamını oku...

İsviçre'de düzenlenecek Davos Zirvesi öncesi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in zirveye katılımı iptal edildi. Devamını oku...

ABD'li 6 yaşındaki Owen Colley, Avustalya'daki orman yangınları için 24 bin dolardan fazla bağış topladı. Devamını oku...

Spor

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu görevinden istifa etti. - Devamını oku...

Antalyaspor, Genoa'dan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. - Devamını oku...

Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 21-22-23 Ocak'ta oynanacak. Maçlarda görev alacak hakemler de TFF tarafından ilan edildi. - Devamını oku...

Caner Erkin'in Sivassporlu Arouna Kone'nin sırtına attığı 'elti tokadı' Twitter'ın gündemine oturdu. - Devamını oku...

FiveThirtyEight şirketinin süperbilgisayarı Premier Lig tahminlerini açıkladı. Detaylar oldukça dikkat çekici. - Devamını oku...





Magazin

Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde boşanma sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi. Devamını oku...

Mustafa Sandal, “Beni Ağlatma” kitabının ikinci baskısında Defne Samyeli ile ilgili bölümleri kaldırma kararı aldı. Devamını oku...

Geçen ekim ayında nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, bebeğini kucağına aldı. Devamını oku...

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartışan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma açıldı. Devamını oku...





Günün fotoğrafı

ABD'de şaşı olduğu için barınağa terk edilen ve 2 yıldır kimsenin sahiplenmediği Husky cinsi köpek, Facebook'ta yapılan paylaşım sonrası viral oldu. Şaşı köpeği sahiplenmek için 150 kişi barınağa başvurdu. - Devamını oku...





Günün şarkısı





Günün menüsü

"Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem?" diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak terbiyeli sebze çorbası tarifi, fırında levrek tarifi, patates salatası tarifi ve gazoz tatlısı tarifleri. - Devamını oku...



