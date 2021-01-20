Türkiye Akşam Postası | 20 Ocak 2021

Akşam Postası | 20 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 20 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili 15 Şubat'ı işaret etti. Sağlık Bakanlığı açıkladı! 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek. Donald Trump, Beyaz Saray'a veda etti. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu: Maç 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

20 Ocak 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Erdoğan duyurdu: Koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu geçti. Devamını oku...
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek. Devamını oku...
  • Esnafın beklediği gelir kaybı desteği ödemeleri başladı. Devamını oku...
  • Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili 15 Şubat'ı işaret etti. Devamını oku...
  • Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
  • Alkol koronavirüs aşısının etkisinin azalmasına neden oluyor.Devamını oku...
  • Pfizer-BioNTech aşısından sonra yaşanan ölümler için 'tesadüf' açıklaması. Devamını oku...

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Dünya

Magazin

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  • 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile dans ettiği görüntüleri Instagram’da paylaştı. Marcus, Şevval’i az daha düşürüyordu. Eski kraliçe, İngilizce olarak “Şeker bir dans videosu çekecektik ama...” dedi. Devamını oku...

Spor

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  • UEFA her yıl olduğu gibi bu sene de önceki yılın en iyi 11'ini belirledi. Listeye ilk defa giren 3 oyuncu bulunuyor: Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Thiago Alcantara.  - Devamını oku...
  • Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. - Devamını oku...
  • Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza sonucu havai fişekle yaralanan Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Galatasaray tesislerini ziyaret etti. Arkadaşlarına ve hocasına galibiyet için şans dileyen Omar'ın bu hareketi Terim'i duygulandırdı. Fatih Terim gözleri dolu dolu şekilde kameralara yansıdı. - Devamını oku...
  • Marius Sumudica'dan sonra teknik direktörü arayışlarını sürdüren Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto göreve getirildi. Portekizli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı. - Devamını oku...
  • Galatasaray'da Fernando Muslera aylar sonra sahaya dönüyor. Bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasında 7 aylık sakatlığın ardından formasını geri alacak olan kaptan Muslera için taraftar oldukça heyecanlı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Bezelye yemeği 
  • Salçalı makarna 
  • Yalancı tavuk göğsü

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