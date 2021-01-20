Akşam Postası | 20 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili 15 Şubat'ı işaret etti. Sağlık Bakanlığı açıkladı! 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek. Donald Trump, Beyaz Saray'a veda etti. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu: Maç 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
20 Ocak 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan duyurdu: Koronavirüs aşısı olanların sayısı 1 milyonu geçti. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek. Devamını oku...
- Esnafın beklediği gelir kaybı desteği ödemeleri başladı. Devamını oku...
- Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili 15 Şubat'ı işaret etti. Devamını oku...
- Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
- Alkol koronavirüs aşısının etkisinin azalmasına neden oluyor.Devamını oku...
- Pfizer-BioNTech aşısından sonra yaşanan ölümler için 'tesadüf' açıklaması. Devamını oku...
Dünya
- Donald Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti. Devamını oku...
- Biden'dan 17 kritik karar: Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kalkıyor. Devamını oku...
- Avrupa'da 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca koronavirüs aşısı çöpe gitti. Devamını oku...
- Trump yeni parti kuruyor! İsmi bile belli. Devamını oku...
- AliBaba'nın sahibi kayıp milyarder Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı. Devamını oku...
Magazin
- 'Nokta' programına konuk olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Okan Bayülgen’in "Aramıza senin gibi bir tipi almak istemeyiz" sözleri üzerine sinirlendi. Ergen, Bayülgen'e “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz” dedi. Devamını oku...
- Bir suluk reklamı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. “İstediğiniz zaman bittikçe doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullanan Özaslan alay konusu oldu. Devamını oku...
- Uzun süredir aşk yaşadığı Alexander Gilkes ile evlilik yolunda ilk adımı atan Rus tenisçi Maria Sharapova, nişan yüzüğü ile magazin gündemine geldi. Devamını oku...
- Victoria’s Secret modellerinden İsveçli manken Kelly Gale (25), yine İsveçli olan oyuncu Joel Kinnaman (41) ile nişanlandığını açıkladı. Çift, 2 yıldır birlikteydi. Devamını oku...
- 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile dans ettiği görüntüleri Instagram’da paylaştı. Marcus, Şevval’i az daha düşürüyordu. Eski kraliçe, İngilizce olarak “Şeker bir dans videosu çekecektik ama...” dedi. Devamını oku...
Spor
- Mustafa Cengiz'den Mesut Özil'e: Aslını reddeden birine 'evin oğlu' denmez - Devamını oku...
- UEFA her yıl olduğu gibi bu sene de önceki yılın en iyi 11'ini belirledi. Listeye ilk defa giren 3 oyuncu bulunuyor: Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Thiago Alcantara. - Devamını oku...
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. - Devamını oku...
- Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza sonucu havai fişekle yaralanan Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Galatasaray tesislerini ziyaret etti. Arkadaşlarına ve hocasına galibiyet için şans dileyen Omar'ın bu hareketi Terim'i duygulandırdı. Fatih Terim gözleri dolu dolu şekilde kameralara yansıdı. - Devamını oku...
- Marius Sumudica'dan sonra teknik direktörü arayışlarını sürdüren Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto göreve getirildi. Portekizli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Fernando Muslera aylar sonra sahaya dönüyor. Bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasında 7 aylık sakatlığın ardından formasını geri alacak olan kaptan Muslera için taraftar oldukça heyecanlı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Bezelye yemeği
- Salçalı makarna
- Yalancı tavuk göğsü
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