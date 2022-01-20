Akşam Postası | 20 Ocak 2022

İstanbul'a kar alarmı! İzlanda gibi olacak: Hafta sonu İstanbul...Devamını oku...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Devamını oku...

Bakan Koca duyurdu! 'Pazartesi başlıyor, bir ilk olacak' Devamını oku...

3600 ek gösterge, kamu işçilerine ek zam ve AGİ açıklaması! Bakan Bilgin duyurdu. Devamını oku...

Aksaray'da, görevden alınan dayakçı öğretmen Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak. Devamını oku...

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker göndermesinin ardından tüm dünya diken üstünde olacakları bekliyor. Ukrayna ve diğer birçok ülke, Rusya'yı sınıra on binlerce askerini yığmakla suçlarken Rusya, suçlamaları reddediyor. Peki zaman zaman çatışmalara yol açan bu gerilim nasıl ortaya çıktı? Ukrayna'da son durum ne? Devamını oku...

Kuzey Kore, nükleer füze denemelerine devam edebilir. Devamını oku...

CIA 'gizemli hastalık' raporunu açıkladı: Havana Sendromunda dış güç kaynağı yok. Devamını oku...

Hamile kadının ultrason görüntüsü dehşete düşürdü. Devamını oku...

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile şu sıralar evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için siyah saçlarını sarı renge boyattı. Instagram sayfasından son imajını paylaşan Dilan Çiçek Deniz, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. - Devamını oku

‘Yasak Elma’ isimli dizide ‘Kumru’ karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram sayfasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinden yardım istedi. - Devamını oku

Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin bulunduğu siteye bahçe duvarından atlayarak içeriye girmiş ve o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan bu durumun ardından korku dolu günler yaşayan Aleyna Tilki’den yeni bir hamle geldi. - Devamını oku

Serenay Sarıkaya önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir klinik çıkışı objektiflere yansıdı. Keyifsiz olduğu görülen Serenay Sarıkaya kolejli kızı andıran tarzıyla dikkat çekti. - Devamını oku

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, Kulüpler Birliği'nden gelen "Mevcut fiyat üzerinden sözleşme uzatalım" teklifini reddetti. Katarlı şirketin Türkiye pazarından çıkması gündemde. - Devamını oku...

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Nijeryalı yıldız pazar akşamı Galatasaray'a karşı oynayabilecek. - Devamını oku...

Acun Ilıcalı Hull City taraftarıyla buluştu, galibiyet hasreti bitti - Devamını oku...

CSKA'dan Yusuf Yazıcı'ya skandal tanıtım: İşine derhal son verildi - Devamını oku...