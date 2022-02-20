Akşam Postası | 20 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışının 18 Mart’ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Devamını oku...

26 Türk yolcu Yunanistan açıklarında 2 gün önce yaşanan feribot yangınından sağ kurtuldu ve İstanbul'a getirildi. Devamını oku...

Çalışmadan emekli olabilirsiniz! Ev kadınları, sigortalı çalışmayanlar dikkat... Devamını oku...

Bulgarlar, PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından akın akın Edirne’ye geldi. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarların bagajlarında yer kalmadı. Devamını oku...

Rusya'da OHAL ilan edildi: Mülteciler bölgeye akın etti. Devamını oku...

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Devamını oku...

Bill Gates, gelecekteki salgın hakkında uyarıda bulundu. Komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Devamını oku...

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, 'Çin şu anda hem ekonomik hem de azınlık hakları açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu durum Çin’in yeni bir Tayvan krizi oluşturmasına neden olabilir' dedi. Devamını oku...

Bir dönem ekranlara gelen ‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan ve daha sonra başka projelerde yer alan Aybüke Pusat’ın başı ev sahibiyle derde girdi. Ev sahibi Aybüke Pusat’a tahliye davası açtı. Devamını oku...

Gökçe Bahadır, önceki gün marka yüzü olduğu mücevher firmasının lansman töreninde objektiflere yansıdı.Önümüzdeki hafta dünya evine girecek olan Gökçe Bahadır anne olmak istediğini belirtti. Devamını oku...

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle magazin basında felaket tellalı lakabıyla anılan Onur Akay, oyuncu Meltem Miraloğlu’nun başvurusu üzerine zorlama hapis cezası aldı. Cezasını çeken Onur Akay, daha sonra özgürlüğüne kavuştu. Devamını oku...

Masumlar Apartmanı isimli diziyle ekrana gelen Ezgi Mola, geçtiğimiz gün katıldığı bir program çarpıcı bir itirafta bulundu. Ezgi Mola, mahallesinde bulunan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. Devamını oku...

Sekiz sene önce gittiği spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Kenan Işık’ın son sağlık durumuyla alakalı yakın arkadaşı merak edilenleri anlattı. İşte Kenan Işık’ın son durumu… Devamını oku...

Fırtına işi ilk yarıda bitirdi: Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4 - Devamını oku...

Galatasaray'ın kaptanı ve yıldızı Fernando Muslera uzun süreli sakatlığının ardından sahalara döndü. Uruguaylı kaleci yarın oynanacak Göztepe maçının kamp kadrosuna dahil edildi. - Devamını oku...

Adana Demirspor kazandı, Gaziantep FK evinde ilk kez yenildi: 0-3 - Devamını oku...



