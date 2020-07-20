Akşam Postası | 20 Temmuz 2020
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20 Temmuz 2020, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Gündem
- Tecavüzle suçlanan HDP milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edildi. Devamını oku...
- MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Devamını oku...
- Van'da bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı.Devamını oku...
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurbanlık fiyatlarını açıkladı.Devamını oku...
- Türkiye'den çekiliyor mu? AK Parti'nin ardından bir açıklama da Netflix'ten.Devamını oku...
- Uzman isim canlı yayında uyardı: Lütfen eylül-ekim gibi aşınızı yaptırın.Devamını oku...
- Konyaaltı Sahili beslenemediği için 35 metre eridi! Bir havluluk yer kaldı.Devamını oku...
- Tatilciler uygun fiyata aldıkları sualtı kılıflarını yanından ayırmıyor.Devamını oku...
- LGS tercih başvuruları başladı! İşte biteceği tarih.Devamını oku...
- Bayram yaklaşırken uzman isimden corona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın.Devamını oku...
- Onlarca kadının annelik hayalini yok eden doktor için yakalama kararı çıktı. Devamını oku...
Dünya
- Suudi Arabistan Kralı Selman gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Devamını oku...
- En zenginler listesinde ilk 10'a giren Elon Musk'tan şaşırtan yorum. Devamını oku...
- Corona virüs aşısında dönüm noktası yaşandı. Uluslararası ajanslar haberi son dakika olarak duyurdu. Devamını oku...
Magazin
- Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni. Devamını oku...
- Saunada fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Merve Boluğur'dan 'Elalem ne derse desin' paylaşımı. Devamını oku...
- Serdar Ortaç: Mutlu olsunlar diye yaptığım erkeklik yeter. Devamını oku...
- Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder ayrılıyor. Devamını oku...
Spor
- Başakşehir'in şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi geliri 70 milyon euro - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta bir kulüp çalışanı oyuncuların parasını çaldığı için kovuldu - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ülkesi Fransa'nın takımlarından Toulouse'un yeni başkanı oldu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Kapuska
- Çoban salata
- Un kurabiyesi
Günün videosu: 17 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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