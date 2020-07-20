Türkiye Akşam Postası | 20 Temmuz 2020

Akşam Postası | 20 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 20 Temmuz 2020

Günün tüm önemli gelişmeleri tek başlık altında Akşam Postası'nda. Yoğun bir gün geçirsen bile haberleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsin.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Gündem

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  • LGS tercih başvuruları başladı! İşte biteceği tarih.Devamını oku...
  • Bayram yaklaşırken uzman isimden corona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın.Devamını oku...
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Dünya

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Magazin


Spor

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  • Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ülkesi Fransa'nın takımlarından Toulouse'un yeni başkanı oldu. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Kapuska
  • Çoban salata
  • Un kurabiyesi

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: 17 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.


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