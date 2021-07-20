Akşam Postası - 20 Temmuz 2021

Gündem

Erdoğan KKTC'de müjdeyi duyurdu: 7-24 kesintisiz sağlanacak. Devamını oku...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaç kişi yaralandı? İşte cevabı. Devamını oku...

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Diğer 3 bayramdan farklı. Devamını oku...

Afişte yazan yazıya rağmen kurban kestiler! Devamını oku...

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu. Devamını oku...

Kurban Bayramı'nda en acı günlerini yaşadılar! Kahreden olay. Devamını oku...

Van'da topluca ilerleyen 113 Afgan göçmen yakalandı! Devamını oku...

Dünya

Jeff Bezos uzaya gidip geri döndü! İşte o anlar. Devamını oku...

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan istifa etti.Devamını oku...

Türkiye, Macron'un YPG ile görüşmesini kınadı. Devamını oku...

Devlet Başkanı bayram namazında bıçaklı saldırıya uğradı. Devamını oku..

Magazin

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un Selçuk Tektaş için sosyal medyadan yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı. - Devamını oku...

Aslı Enver, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak için Instagram'dan fotoğraflar paylaştı. Enver'in makyajsız haline övgüler yağdı. - Devamını oku...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, iki yıldır mutlu birliktelikleri olan Çağla Altunkaya ile ilişkisi ve eski eşi Şeyma Subaşı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın, Hürriyet Gazetesinden Orkun Ün'e verdiği röportajdan ilgili bölümler... - Devamını oku...

Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır çalışamayan Simge, bu yaz sevgilisi Aytaç Özgümüş ile şehir şehir gezmeyi planlıyordu. Simge'nin hayali yarım kaldı. - Devamını oku...

Star TV'deki sabah programı final yapan ünlü sanatçı Demet Akalın, hayranlarına sürpriz yaparak yeni bir anlaşma imzalamıştı. Akalın, yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bodrum'da sahne alan Akalın, yeni sezonda sunuculuğunu üstlendiği, Kanal D’nin fenomen yarışma programı hakkında konuştu. - Devamını oku...

Lüks bir tekneyle kadın arkadaşlarını mavi tura çıkan Seda Sayan teknede Fatih Ürek şarkıları ile kurtlarını döktü. - Devamını oku...

Spor

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın kafile kadrosu belli oldu. Devamını oku...

Birmingham Live’da yer alan habere göre Aston Villa, Macar yıldız Szalai için 15 milyon Pound’u (176.2 milyon TL) gözden çıkarttı. Devamını oku...

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru belli oldu. Devamını oku...







