Türkiye Akşam Postası | 21 Ağustos 2020

Akşam Postası | 21 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 21 Ağustos 2020

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21 Ağustos 2020, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Soğan çorbası
  • Musakka
  • Sade bulgur pilavı
  • Güllaç 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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