Akşam Postası | 21 Ağustos 2020
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21 Ağustos 2020, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladı. -Devamını oku...
8 soruda Karadeniz'de doğal gaz müjdesi. -Devamını oku...
Bakan Berat Albayrak: Yeni eksen Türkiye. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasına siyasilerden yorum. -Devamını oku...
Tokat'ta Bizans'tan kalma tarihi köprüyü defineciler tahrip etti. -Devamını oku...
Bayburt'ta 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı. -Devamını oku...
Ceyda Yüksel'in ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. -Devamını oku...
Gelecek Partisi'nde bine yakın üye istifa etti. -Devamını oku...
Dünya
Almanya'da üniversite 1600 euro aylaklık bursu veriyor. -Devamını oku...
Buzullarda rekor erime, 25 milyon kişinin evi sular altında kalabilir. -Devamını oku...
Magazin
Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster açıklaması: Her satırının altına her gün imzamı atarım. - Devamını oku...
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca karakolluk oldu. - Devamını oku...
Sinem Sülün 2005’te en iyi manken seçilmişti. Mayo, bikini, güneş gözlüğü ve kozmetik markalarının dikkatini çekip Instagram reklamı aldı. - Devamını oku...
Sevgilisi Burak Dayı ile görüntülenen Merve Boluğur: Anlatmam, yazıyorum. - Devamını oku...
Eğlence
Kadınların erkeklerde en dikkat ettiği 10 bölgeye bakım önerileri- Devamını oku...
Fransız kadınları nasıl beslenir? Fransız kadınları neden zayıf?- Devamını oku...
Monokrom kombin nasıl yapılır?- Devamını oku...
Toksik ilişkilere neden olan 8 alışkanlık- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Soğan çorbası
- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç