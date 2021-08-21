Akşam Postası - 21 Ağustos 2021

GÜNDEM

Heybeliada'da yangın! İstanbul Valisi duyurdu: Yangın kontrol altına alındı. Devamını oku...

PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte, PCR testi genelgesi. Devamını oku...

İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldıran kişiyle ilgili flaş gelişme! Devamını oku...

'1 aydır banyo yapmıyoruz' Afganistan'dan gelenler yaşadıklarını anlattı. Devamını oku...

3600 ek göstergeli zamlı maaşlar! Kim ne kadar alacak? İşte tablo...Devamını oku...

MEB'den son dakika sınav açıklaması! Devamını oku...

DÜNYA

Avrupa Birliği son noktayı koydu: Taliban'ı tanımıyoruz. Devamını oku...

Taliban'dan kadınlara korkunç mesaj! Bunu da yaptılar. Devamını oku...

14 gün arayla can verdiler! Son istekleri: Çocuklarım aşılansın! Devamını oku...

SPOR

Ozan Tufan'ı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralayan sarı-lacivertliler milli futbolcunun yokluğunu Fransız futbolcu Moussa Sissoko ile doldurmak istiyor. Devamını oku...

Fenerbahçe'nin, bonservisi Monaco'da olan ve geçen sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Keita Balde ile ilgilendiği belirtildi. Devamını oku...

Umut Meraş adım adım Trabzonspor'a. Devamını oku...

Galatasaray'dan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama. Devamını oku...

MAGAZİN

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sıkıntılı günleri geride bırakan Şeyma Subaşı, normale döndü. Mohammed Alsaloussi ile aşka geldi. Verdikleri poz ise kafaları karıştırdı. Yeniden hamilelik iddiaları gündeme geldi. - Devamını oku...

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş’ı corona virüs nedeniyle kaybetmişti. Sonrasında acısına bir acı daha eklenmişti. Bu kaybın hemen ardından kuzeni Ozan Ebcin’i de talihsiz bir kaza sonucu hayata veda etti. Alişan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla yürekleri dağladı. - Devamını oku...

Kubilay Aka geçen hafta evinde düşmüş, başından yaralanmıştı. Kafasına 12 dikiş atılan oyuncu, o anları ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. - Devamını oku...

5 yıl evli kaldığı Chloe Loughnan hakkında sürekli öfke kusan Serdar Ortaç, yine rahat durmadı. Her seferinde evlendiğine pişmen olduğunu dile getiren Ortaç, "Nafaka verdiğim için pişmanım" sözleriyle dikkat çekti. - Devamını oku...

Kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı ile nikah masasına oturan Zerrin Özer, nikahtan sadece 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Özer, "Ben aşksız yaşayamam" dedi. - Devamını oku...

Hadise ile yakın zamanda ayrılan Kaan Yıldırım, sosyal medyadan üstsüz bir fotoğraf paylaştı. Yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu, yaptığı yorumla dikkat çekti. Hadise için gönderme yaptığı düşünüldü. POSTA yazarı Uğur Alkapar da bu konuyu köşesine taşıdı. - Devamını oku...