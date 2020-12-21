Akşam Postası | 21 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısına onay verdi. Mutasyona uğrayan corona virüsün adı belli oldu. Elektrik borçlarıyla ilgili önemli bir karar verildi. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
21 Aralık 2020, Pazartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de corona virüs mutasyonu saptanmadı. Devamını oku...
- İmamoğlu İstanbulluları böyle uyardı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Devamını oku...
- Gaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Devamını oku...
- Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest. Devamını oku...
- Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürüp kendi başına sıktı. Devamını oku...
- Sokak yasağında, 5 katlı binaya kumar kampı ve fuhuş odası kurmuşlar. Devamını oku...
- Fabrika için 2 kentimizi seçtiler! Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor. Devamını oku...
- 2021 asgari ücreti için yarın kritik gün. Devamını oku...
- Elektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecek. Devamını oku...
- Corona mutasyonuyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Devamını oku...
Dünya
- Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısına onay verdi. Devamını oku...
- Mutasyona uğrayan corona virüsün adı belli oldu. Devamını oku...
- Corona virüs mutasyonunun aşı üzerinde etkisi var mı? Devamını oku...
- Danimarka, mutasyon korkusuyla itlaf ettiği milyonlarca vizonu mezardan çıkarıp yakacak. Devamını oku...
Magazin
- Taner Ölmez: Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'de evleneceğiz - Devamını oku...
- Coşkun Sabah röportajının ses kayıtları yayınlandı! O ifadeleri kullanmış! - Devamını oku...
- Beş ay önce üç yıllık ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i takipten çıkardı. - Devamını oku...
- Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirmesinin ardından ilk kez bir fotoğraf paylaştı. - Devamını oku...
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti sokakta titreyen köpeği sahiplendi. - Devamını oku...
Spor
- Liverpool'un en golcü oyuncusu Mohamed Salah, yeni maceralar aramaya yakın. Mısırlı eski futbolcu Mohamed Aboutrika, çok yakın olduğu Salah'la ilgili konuştu. Salah'ın mutsuz olduğunu söyleyen eski oyuncu, ayrılığın gerçekleşebileceğini belirtti. - Devamını oku...
- Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. - Devamını oku...
- Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finalinin Katar'da oynanması kesinleşti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Yeşil mercimek
- Çanak salata
- Şerbetli badem tatlısı
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