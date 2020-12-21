Akşam Postası | 21 Aralık 2020

Liverpool'un en golcü oyuncusu Mohamed Salah, yeni maceralar aramaya yakın. Mısırlı eski futbolcu Mohamed Aboutrika, çok yakın olduğu Salah'la ilgili konuştu. Salah'ın mutsuz olduğunu söyleyen eski oyuncu, ayrılığın gerçekleşebileceğini belirtti.