Akşam Postası | 21 Ekim 2020

Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Yılmaz, sağlık çalışanları için etkinlikler düzenlenmesi halinde hiçbir ücret almadan sahneye çıkacağını da açıkladı. -

Beyazıt Öztürk'e ait olan lüks marka otomobilin içerisinde sarışın bir kadın görüntülendi ve kim olduğu merak konusu oldu. O kadının kimliği ortaya çıktı. -