Akşam Postası | 21 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Sağlık Bakanlığı'ndan kademeli aşı açıklaması geldi. Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu taburu etkisiz hale getirildi. Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Dahası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
21 Ekim 2020, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Yakalanan terörist HDP'li eski vekilin oğlu çıktı. Devamını oku...
- İYİ Partili Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'kademeli aşı' açıklaması.Devamını oku...
- Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu! E-nabız sistemine yüklendi.Devamını oku...
- İmamoğlu'ndan 'yeni taksi uygulaması' eleştirilerine yanıt.Devamını oku...
- Bakan Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı.Devamını oku...
- Cüzdanını parkta unutan vatandaşa belediye başkan yardımcısından ibretlik ceza.Devamını oku...
Dünya
- ABD bu Türk'ü konuşuyor: Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim. Devamını oku...
- Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu taburu etkisiz hale getirildi.Devamını oku...
- Canlı yayında depreme yakalanan başbakan kamerada. Devamını oku...
- İngiliz model Naomi Campbell, kapak olduğu Vogue dergisine ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Devamını oku...
Magazin
- Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Yılmaz, sağlık çalışanları için etkinlikler düzenlenmesi halinde hiçbir ücret almadan sahneye çıkacağını da açıkladı. - Devamını oku...
- ALG SK takımında forma giyen Aycan Yanaç dün akşam bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı. - Devamını oku...
- Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karede yer alan muhtar Ünal Aktaş'ın virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...
- Beyazıt Öztürk'e ait olan lüks marka otomobilin içerisinde sarışın bir kadın görüntülendi ve kim olduğu merak konusu oldu. O kadının kimliği ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçının tedavisine başlandı. - Devamını oku...
Spor
- Barcelona'da ehliyeti olmayan 17 yaşındaki Pedri, şampiyonlar ligi maçına naylon poşet ve taksiyle geldi, golünü attı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Devamını oku...
- Arsenal'in kadro dışı bırakarak adını federasyona bildirmediği Mesut Özil ilk kez konuştu. Premier Lig'de forma giyemeyecek olan Mesut, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. - Devamını oku...
- Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koltuk değnekleriyle görüntülendi. Hastane çıkışı fotoğraflanan oyuncunun antrenmanda bileğinden sakatlandığı belirtildi. - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz: Falcao gelecek 500 bin forma satılacak dediler, satılan forma sayısı 30 bin - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tutmaç çorbası
- Kıbrıs köftesi
- Bademli pilav
- Cevizpare tatlısı
Günün videosu
İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttır, Washington Post Gazetesi'ne verdiği röportaj sırasında depreme yakalandı. Başbakan korkudan yarım kalan cümlesini bitiremedi.
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