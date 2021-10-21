Akşam Postası | 21 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi: Haddinize mi sizin! Devamını oku...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Devamını oku...

Taksici, 'Para buldum, teslim ettim' sözleri palavra çıkınca gazetecilere saldırdı! Devamını oku...

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Devamını oku...

Trafik sigortasında flaş gelişme! Teminatlar arttı…Devamını oku...

Türkiye’de Pfizer/BioNTech aşısının 3.doz uygulamasının başlaması tartışmaları sürerken çok çapıcı bir araştırmanın sonucu açıklandı. Devamını oku...

La Palma Adası lavlara teslim! 2 binden fazla ev yok oldu. Devamını oku...

Benzema'dan eski Fener'li futbolcuya şantaj! 5 yıla kadar hapsi istendi. Devamını oku...

İngiliz vekil Amess'in katili Ali'nin cezası belli oluyor! Devamını oku...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi önceki gün Etiler’de bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtsız bırakan ikili kısa süre sonra AVM’den ayrıldı. Fotoğraf karesine yansıyan Fahriye Evcen’in çantasının fiyatı ise dudak uçuklattı. - Devamını oku

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Kanlıca’ya gitti. Burcu Esmersoy, leopar desenli elbisesiyle Kanlıca’da kamera karşısına geçti. - Devamını oku

Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle objektif karşısına geçen İbrahim Tatlıses el ele oldukları bir karesini Instagram sayfasından paylaştı. - Devamını oku

Gülşen, geçtiğimi haftalarda Ankara’da konser vermiş ve giydiği cesur kostümüyle çok konuşulmuştu. Gülşen şimdi ise İstanbul’da bulunan bir otelde sahne aldı. Gülşen sahneye derin yırtmaçlı bir elbise ile çıktı. - Devamını oku

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'a emanet - Devamını oku...

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti - Devamını oku...

Derbinin tartışmalı hakemi Ali Şansalan'a bu hafta maç verilmedi. - Devamını oku...

Cüneyt Çakır yarın Arap Körfez Ligi’ndeki Al Ahly-Al Jazira maçını yönetecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe kötü gidişten galibiyetle çıkmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler... - Devamını oku...

Lider gittin lider dön! İşte Galatasaray'ın Moskova karşısındaki muhtemel 11'i... - Devamını oku...