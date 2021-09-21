Akşam Postası | 21 Eylül 2021

Gizemli kadın ücra köyde bulundu! Kim olduğunu hatırlamıyor! 'Normal bir insan oraya yüzemez' -Devamını oku...

DSÖ Sözcüsü Harris'ten kritik açıklama! Hayatını kaybedenlerin yüzde 99'u... -Devamını oku...

Didem Kınalı ve Bülent Serttaş arasında yaşanan gerilim bugün 2. Sayfa programında yeninden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda 'İbo Show' programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Didem Kınalı bugün katıldığı programda haksızlığa uğradığını söyledi. Devamını oku...

İrem Derici ve şarkıcı Cem Belevi’nin bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. Dün akşam Cem Belevi, son çıkardığı yeni şarkısı yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye İrem Derici’nin oryantal dansı damga vurdu. Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmış ve ikili bu iddialar karşısında sessizliğini korumuştu. Çiftten Gökhan Alkan, önceki gün bir toplantı çıkışı objektiflere yansını ve sevgilisi Nesrin Cavadzade ile olan ilişkisi hakkında bilgi verdi. Devamını oku...

Şarkıcı Mayra Veronica, eski sevgilisi Sam Asghari'nin Britney Spears ile nişanlanmasının ardından suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Veronica, "Sam, nihayet turnayı gözünden vurdu" dedi. Devamını oku...

Bir dönemin aranan şarkıcılarından Harika Avcı, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Bir dönem maddi kriz içinde olduğu iddia edilen Harika Avcı, ameliyat masasına yattı. Devamını oku...

Eski basketbolcu Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olduğunu ilan etti. Kunter, 'Basketbolumuzu ayağa kaldırmak için adayım' açıklamasını yaptı. - Devamını oku...

Galatasaray, Kayserispor mücadelesi için deplasman kafilesini açıkladı. Kadroda Cicaldau, Berkan ve Halil'in olmaması dikkat çekti. Kulüp, söylentileri önlemek adına kararın sebebini de açıkladı. - Devamını oku...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile de oturup konuştuğumuzda sözleşmesinde hak ettiği tazminatın yarısından daha az bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık" dedi. İddialara göre bahsi geçen tazminat 10 milyon lira. - Devamını oku...