Akşam Postası | 21 Haziran 2020

Gündem

Yarından itibaren başlıyor! Maske takmayana 900 lira ceza kesilecek. Devamını oku...

Uzman isim uyardı: Yılanların öldürülmesi zoonoz hastalıkların önünü açıyor.Devamını oku...

Kuaför ve berberlere corona virüs zammı! İşte yeni tarife.Devamını oku...

Borcu olan emekliler dikkat! Emekli maaşlarına haciz konulur mu?Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik, "Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir." dedi. Devamını oku...

Yargıtay'dan karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çekince tazminatsız kovuldu.Devamını oku...

Eşinin dolandırıldığı mesaj, girişimci kadının hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu.Devamını oku...

Yanlış kişiye çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere yığdı.Devamını oku...





Dünya

Reuters duyurdu: Çin corona virüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti. Devamını oku...

Son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. Devamını oku...

İç çamaşırıyla corona hastalarına bakan hemşire kendine yeni meslek edindi.Devamını oku...

Spor

Roberto Mancini, Mario Balotelli i.in, "Onu seviyorum ama kendini heba ediyor, bunu görecek" dedi. - Devamını oku...

Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu. - Devamını oku...

Max Kruse'nin ayrılmasının ardından 5 Fenerbahçeli futbolcunun daha FIFA'ya gittiği iddia ediliyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Beyran çorbası

Çiftlik kebabı

Buhara pilavı

Yalancı tavuk göğsü

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Günün bulmacası