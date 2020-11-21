Akşam Postası | 21 Kasım 2020

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 8 kat arttığını ifade etti. -Devamını oku...

Restoranların önünde yiyecek kalabalığı oluştu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirini duyurdu. -Devamını oku...

Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı meydanlar boş kaldı. -Devamını oku...

Dünya

Corona virüs aşısı İngiltere'ye Ocak sonunda dağıtılacak. -Devamını oku...

Türk asıllı subay İsveç'te kayboldu. -Devamını oku...

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı. -Devamını oku...

Corona virüs aşısında acil kullanım yetkisi için başvuru yapıldı. -Devamını oku...

Donald Trump Jr. corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşkları fotoğrafla belgelendi. - Devamını oku...

Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini Melisa Emirbayer'le aldattığı öne sürülen Selin Ciğerci'nin, genç kadının evine bıçakla giderek, yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Selin Ciğerci bu iddialar üzerine sosyal medyadan gözyaşlarıyla açıklama yaptı. - Devamını oku...

Demet Akalın-Deniz Seki dostluğu canlı yayında bitti: Dostluk falan bunları geçiniz - Devamını oku...

Geçen günlerde Kanyon AVM'de görüntülenen oyuncu Beren Saat, tarzıyla, saçıyla sosyal medyaya damga vurdu. - Devamını oku...

Cavit Çetin Güner: Artık ilişkide kendimi değil, karşımdaki insanı kendimden korumak istiyorum. - Devamını oku...

Spor

Modern Pentatloncu İlke Özyüksel, Avrupa şampiyonu oldu. -Devamını oku...

Hidayet Türkoğlu, corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Havuç çorbası

Tavuk şiş

Şehriyeli bulgur pilavı

Arifi ve harire

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Günün videosu

Mıknatıs yardımıyla çiviler böyle düzenleniyor





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