Akşam Postası | 21 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğu hakkında yeni gelişme! İstanbul'a kar yağışı için Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen tarih verdi. Diyarbakır’daki nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev derbiye VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
21 Mart 2021, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs uyarısı! Hafta içi... Devamını oku...
- Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğu hakkında yeni gelişme! Devamını oku...
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen tarih verdi. Devamını oku...
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- Van’daki nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Bir anda parladı. Devamını oku...
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- Diyarbakır’daki nevruz kutlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Devamını oku...
- AstraZeneca koronavirüs aşısının yol açtığı sorun tespit edildi. Devamını oku...
- Avustralya'da milyonlarca fare kentleri sardı! Hastanelik olanlar var. Devamını oku...
- Canlı yayında sunucuya çırılçıplak saldırdı. Devamını oku...
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- ABD Başkanı Biden uçağa binerken 3 kez düştü, Beyaz Saray'dan şaşırtan açıklama geldi.Devamını oku...
- Türkiye’nin Şeyma Subaşı’nın sevgilisi olarak tanıdığı Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin (Meedo) Ferrari marka otomoilinin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Devamını oku...
- Pınar Altuğ: Bir tarafta meme bekleyen bir bebek, diğer tarafta seks bekleyen bir adam var. Devamını oku...
- Usta sanatçı Ayla Karaca (87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayla Karaca’nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Devamını oku...
- Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sağlık sorunlarının nüksettiğini duyurdu. Bir süredir 'Dumping sendromu' ile mücadele eden Serengil, sosyal medya hesabından yeniden 46 kiloya düştüğünü açıkladı. Devamını oku...
- Kraliçe Elizabeth (94), corgi cinsi köpeklere olan tutkusuyla biliniyor. İki köpeğini art arda kaybeden ve eşi Prens Philip’in (99) hastalığıyla sarsılan Kraliçe, iki yavru köpek sahiplenmişti. Köpeklerden birine savaşta şehit düşen amcası Fergus Bowes- Lyon’un adını, diğerine de yazlığının yakınlarındaki Muick Körfezi’nin adını verdi. Devamını oku...
- Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev derbiye VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu atandı. AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok görev yapacak. - Devamını oku...
- U-19 Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların tek golü Emirhan Delibaş'tan geldi. - Devamını oku...
- Alexander Sörloth, Türkiye'de 1 yıl geçirmiş ve gol kralı olarak performansıyla parmak ısırtmıştı. Daha sonra Leipzig'e transfer olan Sörloth, Almanya'da bir dergiye röportaj verdi. Sörloth, Türk futbolunu eleştirdi. - Devamını oku...
- Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport-Tav Antalyaspor 8 maç sonra 3 puan aldı. - Devamını oku...
- Mert Hakan Yandaş'ı derbide 2 Avrupa takımı izleyecek - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI
- KİRDE KEBABI
- PİRİNÇ PİLAVI
- KİREÇTE KABAK TATLISI
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